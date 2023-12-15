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Масштабное отключение воды в Томске, запланированное на 18 декабря, вновь переносится

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Плановое отключение воды в части Ленинского и Октябрьского районов Томска, запланированное на 18 декабря, переносится на 20 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Уточняется, что причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия. Отключение продлится с 9.30 среды, 20 декабря, до 9.00 четверга, 21 декабря.

Напомним, ограничение подачи ресурса связано с плановыми работами в рамках капремонта на сетях водоснабжения. Специалисты выполнят переврезку новых водопроводных линий по пер. Проектируемый диаметром 500 мм и ул. Ачинской диаметром 600 мм. Новые водопроводные линии обеспечат надёжность и бесперебойность холодного водоснабжения для потребителей.

На время проведения работ без воды останутся жители домов, расположенных по адресам:

Томичей, попавших в зону отключения, просят держать краны в закрытом положении во избежание затопления жилых помещений. Также рекомендуется произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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