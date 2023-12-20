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«Томскводоканал» организовал подвоз воды к медучреждениям на время масштабного отключения

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Сегодня, 20 декабря, «Томскводоканал» организовал подвоз воды в больницы Октябрьского и Ленинского района и Областной перинатальный центр на время масштабного отключения. Также автоцистерны подвозят воду для нужд жителей.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ближайшее место и график подвоза можно уточнить в диспетчерской компании по телефону: 90-50-90.

Ранее сообщалось, что «Томскводоканал» намеревался провести плановые работы в рамках капитального ремонта на сетях водоснабжения 11 декабря. Однако из-за погодных условий сроки сдвигались. В итоге специалисты приступили к переврезке новых водопроводных линий по пер. Проектируемый и ул. Ачинской сегодня, 20 декабря. В связи с этим жители более трех тысяч домов в части Октябрьского и Ленинского районов остались без воды до 9.00 четверга, 21 декабря.

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