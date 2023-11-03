Минкульт подписал приказ об установлении в Томске границ исторического поселения

3 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Министерство культуры РФ своим приказом установило границы исторического поселения в Томске. Сейчас документ направлен в Минюст для государственной регистрации. Об этом со ссылкой на замдиректора департамента государственной охраны культурного наследия Николая Никифорова сообщает РИА Томск.



«После предусмотренных законом согласований Минкультуры России принят приказ от 30 октября „Об утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения город Томск“ и направлен в Минюст России для государственной регистрации», — говорится в ответе представителя Минкульта на запрос агентства.

Уточняется также, что проект приказа прошел все предварительные стадии, в том числе и процедуру общественного обсуждения и антикоррупционную экспертизу.

«Внесение изменений в приказ… осуществляется на основании научно-проектной документации, обосновывающей данные изменения, с соблюдением положений приказа Минкультуры от 12 июля 2016 года «Об утверждении порядка включения населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения, утверждения его предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в указанных границах», — сказано в ответе на запрос.

Ранее на заседании профильной комиссии гордумы начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков отмечал, что находящийся на утверждении в Министерстве культуры проект границ исторического поселения федерального значения «Город Томск» содержит как «излишне жесткие», так и «невыполнимые требования», а также «много противоречий».

Ранее сообщалось, что городская администрация направляла свои замечания по проекту постановления Минкульта об исторических границах в Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области в срок, установленный для внесения предложений и поправок.

Напомним, Министерство культуры РФ признало проект границ исторического поселения Томска согласованным, так как в установленный законом срок от местных властей не поступали правки в этот документ.

До этого Томский государственный архитектурно-строительный университет заключил контракт с областными властями на проведение оценки объектов культурного наследия региона.

Напомним, в 1990 году Томску был присвоен статус исторического поселения. Вопрос с границами актуализировался в 2016 году, подробнее читайте в материалах «Томского Обзора».

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