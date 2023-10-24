В Томске крышу дома на Войкова, 22 заново перекроют баннерами

24 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Алена Попова

В Томске крышу трехэтажного деревянного дома на ул. Войкова, 22, пострадавшего при пожаре в конце сентября, планирует заново перекрыть баннерами — предыдущие частично сдуло ветром в воскресенье, 22 октября. Об этом «Томскому Обзору» сообщила жительница восьмой квартиры Наталья Казанцева.

Напомним, на прошлой неделе рабочие уже закрывали крышу этого дома баннерами, чтобы сохранить здание от осадков до начала его восстановления. После ухудшения погодных условий, сильный ветер в выходные сорвал ткань.

«Мне вечером позвонил сосед и говорит, что часть баннера отлетела. Так как это было воскресенье, то я, естественно, ни до каких служб не дозвонилась. Позвонила депутату Ивану Андрееву, вот он только с нами 24/7. Сказал, что будем решать утром», — рассказала «Томскому Обзору» Наталья.

На следующий день, в понедельник, Наталья дозвонилась до управляющей компании «Ремстройбыт» и оставила заявку на ремонт, затем поговорила с заместителем начальника Ленинской администрации Станиславом Кербером. Жители района обеспокоены не только тем, что здание вновь заливает дождём, но и тем, что и оставшиеся баннеры могут снова слететь и дело закончится трагедией:

«Вот упадет этот баннер на голову детям, там же у нас рядом школа, кто будет отвечать?!», — возмущается Наталья.

Во вторник, 24 октября, стало известно что Ленинская администрация нашла технику и планирует снова закрыть крышу баннерами. Работы планируется провести сегодня.

23 октября. 2023 г. Фото: Алена Попова

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