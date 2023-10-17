В Томске планируют создать молодежный центр в здании пассажа Второва

17 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В историческом здании пассажа Второва, принадлежащем ООО «Аграрная группа-капитал» (входит в холдинг «Сибагро»), планирует создать молодежный центр. Об этом сегодня, 17 октября, на награждении творческого конкурса по созданию визуализации будущего Центра современного искусства и культуры в бывшем здании кинотеатра «Киномир» сообщил генеральный директор АО «Сибагро» Сергей Ильиных.

— Идея [обустройства] не заканчивается кинотеатром им. Горького (также экс-«Киномир» — прим. ред). У нас есть еще одна площадка — пассаж Второва. Это здание, которое мы из своего детства запомнили как «1000 мелочей» — так назывался магазин хозяйственных товаров. Нам бы хотелось, чтобы это красивейшее здание в центре города не теряло своего исторического облика, не только потому что это памятник регионального значения, но и потому что это история нашего города, — отметил Сергей Ильиных.

Сергей Ильиных Фото: Серафима Кузина

По его словам, с идеей создать в пассаже молодежный центр выступила Ольга Тютюшева. Он станет второй площадкой в работе Центра современного искусства и культуры, который расположится в здании бывшего кинотеатра «Киномир».

— Это будет другой формат, но идея в том, чтобы на центральной улице в пешей доступности друг от друга находились два центра. Они будут о молодежи и для молодежи, создавая дополнительную инфраструктуру комфорта для студенческой столицы России, — добавил он.

Напомним, что ООО «Аграрная группа-капитал» в марте 2021 года приобрело 100% акций АО «Томский кристалл», владеющего коммерческой недвижимостью в центре Томска. В собственность компании перешли помещения общей площадью более 10 тыс. кв.м, в том числе, в памятниках архитектуры регионального значения «Пассаж Второва» и «Доходный дом Д.Шадрина», а также бывшего кинотеатра «Киномир».

Подробнее об истории пассажа Второва и его особенностях можно прочитать в наших материалах: «Исчезнувший лифт и световые колодцы. Как был устроен пассаж Второва в Томске и что его может ждать» и «Подвал в иллюминаторе. Люксферы и другие артефакты пассажа Второва, которые сохранит или уничтожит капремонт».

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