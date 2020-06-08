Подвал в иллюминаторе. Люксферы и другие артефакты пассажа Второва, которые сохранит или уничтожит капремонт

8 июня 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Подвальные иллюминаторы вдоль Второвского пассажа в Томске были практически идентичны сохранившимся на Кузнецком мосту в Москве.

По периметру и тех, и других окон, лежащих под ногами прохожих, тянулись надписи «Торговый дом М.Франкъ и Ко, соб. дом, Б.Кисельный пер.». В свое время, семейство Франк владело крупнейшей в России стекольной империей. Кроме «бемских» оконных стекол, выходцы из Пруссии производили призмы для иллюминаторов, зеркала и даже опаловое «стекло Тиффани».

Подвальные иллюминаторы из Второвского пассажа Фото: Елена Фаткулина

В первой из серии публикаций, посвященных пассажу Второва, разбираемся, что произошло с подвальными иллюминаторами памятника архитектуры, сколько из них возможно спасти и какие сложности сопровождают спасение подобных инженерных артефактов.

Обнаружение артефактов

Во дворе Второвского пассажа Фото: Вероника Белецкая

Во дворе Второвского пассажа 22 мая журналисты смогли поприсутствовать на коротком выездном штабе посвященном капитальному ремонту памятника регионального значения. В нем приняли участие заместитель губернатора Евгений Паршуто, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, начальник ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Анжелика Зайцева и руководитель ООО «Электромонтаж» Александр Дель.

Несколькими днями ранее из приямков подвальных окон внутреннего двора пассажа были извлечены массивные металлические решетки 115-летней давности. В одной из них сохранились не только стеклянные вставки, но и загадочные прозрачные призмы — всего порядка 40 штук.

Глава регионального Центра по охране памятников Анжелика Зайцева Фото: Вероника Белецкая

По словам главы регионального Центра по охране памятников Анжелики Зайцевой, были обнаружены семь металлических решеток: пять решеток приямков, из них одна — с частично сохранившимися стеклянными призмами в кол. 40 штук, одна — разрушенная на фрагменты и две кованые решетки на оконных проемах подвала. На момент обнаружения почти все оконные приямки были завалены строительным мусором, некоторые — залиты бетоном.

«Мы, когда готовили историко-культурную записку вместе с подрядчиком, мы знали, что здесь раньше применялись такие призматические кованые решетки, они служили для освещения подвала. Поэтому при демонтаже отмостки мы очень аккуратно убирали этот асфальтобетон и обнаружили эти решетки, и мы их отложили отдельно. Сейчас мы направляем Елене Владиславовне письмо и предложения, как мы их будем реставрировать и консервировать», — отвечая на вопрос Евгения Паршуто об обнаруженных иллюминаторах сказала Зайцева.

Председатель регионального Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Петерягина Фото: Вероника Белецкая

На вопрос «Томского Обзора», что произошло с такими же иллюминаторами с фасада здания, выходящего на пр. Ленина и пер. Батенькова, председатель регионального Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Петерягина ответила: «Поскольку несколько раз за последние 20 лет со стороны пр. Ленина и переулка выполнялось благоустройство, там эти решетки не сохранились. При производстве работ, например, фирмой „Гранит“ тротуара, мы вели наблюдение, по нашему требованию был обеспечен технический надзор, и по отчету специализированных организаций, решеток там не было. В какое время они утрачены, сложно сказать».

В акте государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», датированной 15 октября 2019 г, подвальные иллюминаторы не упоминаются. Нет их, как и ряда других деталей, о которых мы расскажем в наших следующих материалах, в предмете охраны памятника.

«У меня просьба. если есть пограничные моменты, которые не учтены проектом или возникли неожиданно, посоветуйтесь, в первую очередь с органом охраны, чтобы не было проблем. И если есть кто-то активный, из общественности, подключите в чат рабочий, которым мы все пользуемся, чтобы у нас была возможность сразу видеть, что по их мнению, мы нарушили», — поручил Евгений Паршуто участникам штаба.

Отметим — после запроса редакции подключение к «рабочему чату» в Телеграм по Ленина, 111, действительно было сделано. Правда, чат не является рабочим. Он был создан после выездного штаба и не активен. По крайней мере, пока.

Заместитель губернатора Евгений Паршуто Фото: Вероника Белецкая

Комментируя ситуацию с ремонтом, заместитель губернатора также отметил: «Тут еще много элементов утрачено, еще в период социализма. Есть вопросы с той же лепниной центральной, их надо решать по мере возникновения. Золоченая верхушка вон появилась, цоколь безобразный. Наша задача — освободить [здание] от всех ненужных элементов согласно проекту. Кстати, этот проект — паспорт фасада базировался на работе одного из самых лучших наших специалистов в области колористики, Рыбакова Николая Васильевича (экс-главный художник Томска — прим. ред), который делал эту работу к 400-летию города по всему проспекту Ленина. В новом паспорте фасада эта колористика по максимуму взята оттуда. Потому что мы понимаем, что это здание — оно не само по себе, оно идет в строчке исторических зданий, которые тоже будут приводиться в порядок. Наша задача — максимально [правильно] здесь сделать, учитывая критику в адрес проектировщиков. К этому будет повышенное внимание, и базироваться мы будем на мнении и рекомендациях специалистов, профессионалов. С Николаем Васильевичем мы в прямом контакте. Все, что мы знаем, будет восстановлено».

Удивительные «люксферы»

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В 1897 году британский изобретатель Джеймс Пенникуик основал в Чикаго Luxfer Prism. Компания производила стеклянные панели со встроенными призмами, которые перенаправляли солнечный свет из окон, чтобы осветить всю комнату. Название «Luxfer» было создано путем смешивания двух латинских слов — lux, означающего «свет» и ferre — «нести».

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За три года до этого в далекой России купцы первой гильдии Эмиль Штуцман и Максимилиан Леонтьевич Франк создали на базе стекольных предприятий торгового дома «Максимилиана Эрленбаха и Ко» Северное стекольно-промышленное общество. Ко времени появления призм Luxfer, оно стало крупнейшим в России производителем оконного и зеркального стекла. Продукт был качественным — стекольщики получили звание поставщиков двора Его Императорского Величества и взяли Grand Prix и Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 г.

Но вскоре из-за кризиса и перепроизводства спрос на дорогое стекло упал. Видимо, чтобы усилить сбыт, в 1902 г. Максимилиан Леонтьевич и его младший брат Адольф основали торговый дом «М. Франк и Ко». Центральный магазин предприятия был в Питере, на Невском, фабрика, склад и главная контора — на Васильевском острове. А в Москве и контора, и магазин — в том самом Большом Кисельном переулке, чье название до сих пор можно прочитать на подвальных иллюминаторах с призмами в Томске. Кстати, одно из прижившихся в России названий этих устройств, которое используется по сей день — люксферы.

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В начале ХХ века иллюминаторы распространились не только в США и Канаде, но и в Европе, и на территории Российской Империи. Люки канализационных колодцев, подвальные окна со стеклянными призмами появились во многих городах страны. Но массовой историей стать не успели — после революции технология не использовалась, хотя позднее и вернулась к нам в виде знакомых многим стеклоблоков.

Пока неясно, где были произведены томские призмы — предприятиями «М. Франк и Ко» в России, или импортированы из-за границы. Но вполне логично, что самый прогрессивный торговый дом в городе строили с использованием лучших на тот момент материалов и технологий.

Что давали подвальные иллюминаторы зданию и зачем их заводили? Такое устройство окон позволяло освещать внутренние помещения без дополнительных затрат на электроэнергию. Сегодня старинные иллюминаторы сохранены во многих городах мира. А на торговых площадках вроде Ebay можно купить антикварные фрагменты таких сооружений.

Разные виды стеклянной плитки, которые можно найти на ebay. Первая плитка — дизайн известного архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Фото: ebay.com

Компания Luxfer, кстати, существует до сих пор. Правда, с определенного момента переориентировалась на работу исключительно с металлом и стала производить газовые баллоны из алюминия.

История с исчезновением

Утраченные иллюминаторы вдоль магазина «1000 мелочей» или «Товары для дома» (так назывался магазин на первом этаже Второвского пассажа в послевоенный и постсоветский периоды), помнят многие томичи старше 30. Видеограф Сергей Коновалов говорит, что еще в 90-е их, как и старинные коновязи на фасаде, вполне можно было увидеть.

Вышеупомянутый бывший главный художник Томска Николай Рыбаков подтверждает, что как раз в начале нулевых присутствовал при консервации фасадных люксфер.

Люксферы Второвского пассажа в начале 2000-х Фото: Н. Рыбаков

«Решётки были замурованы бетоном. Не знаю есть ли они там сейчас. Но если нет, это значит, что они исчезли при следующем ремонте с заменой плитки цоколя. Кстати, важно сейчас не дать облицевать цоколь по-новой. Нужно совершенно другое решение! Или восстановление штукатурки, или замены её на гранитные плиты с профилями и сливами под витринами», — прокомментировал Н. Рыбаков историю с иллюминаторами.

Цоколь пассажа. Предыдущая облицовка уже удалена Фото: Серафима Кузина

Увы, точная дата съёмки в его архиве не сохранилась, зато есть фотофиксация того, что в этот период фасадные окна еще существовали. Учитывая, что ремонт пассажа производился в 2003 году, вероятнее всего, именно тогда и были забетонированы подвальные иллюминаторы. Но куда и когда они пропали?

По словам Михаила Ахмякова, который арендует подвалы в соседнем историческом особняке — доме Деева, фасадные люксферы показались на свет именно пару лет назад, когда проводились работы по реконструкции проспекта Ленина.

Михаил Ахмяков Фото: Серафима Кузина

Зная его интерес к старинным артефактам, рабочие предложили забрать ему один из таких иллюминаторов — остальные планировали вывезти на металлолом. Михаилу удалось выкупить у них два окна — за 2 тысячи рублей каждый. Остальные, как говорит Ахмяков, уехали в неизвестном направлении. Быстро набрать денег на выкуп еще нескольких иллюминаторов фермер не успел.

Люксферы в подвале Михаила Ахмякова Фото: Серафима Кузина

Зато, по его словам, не дошедшие до конца фасада работы по замене плитки позволяют надеяться на то, что у крайней витрины и последней двери здания со стороны пер. Батенькова под слоем старой плитки и асфальта пара иллюминаторов остались нетронутыми.

Вход в здание и витрины, возле которых, предположительно, могли сохраниться подвальные иллюминаторы вдоль фасадной части Фото: Серафима Кузина

В этом случае, хотелось бы рассчитывать на исполнение обещаний, данных во время первого выездного штаба Евгением Паршуто и максимально тщательном сохранении артефактов пассажа.

За судьбой иллюминаторов, как и за сохранностью других элементов памятника архитектуры в ходе ремонта, обещает следить местное отделение ВООПИК, градозащитники и городские активисты.

Проект «Вспомнить всё» восстанавливал шесть подобных томским подвальных иллюминаторов в Москве в 2017-м. Команда проекта находит и реставрирует сохранившиеся старинные городские детали, главным образом, в столице. Вывески магазинов начала XX века, дореволюционные люки и решётки — живые детали старой Москвы возвращаются к жизни благодаря работе специалистов и энтузиастов.

Наталья

Тарнавская проект «Вспомнить всё» Тут нужны реставраторы именно по металлу, основная проблема — очистка от ржавчины и защита от неё, нужно быть очень внимательным к выбору химии для обработки поверхностей. Стекла делаются на заказ, найти старые почти нереально, они при демонтаже будут рассыпаться в крошку. Призмы промышленно сейчас не производятся, делать их на заказ, думаю, будет ужасно дорого. Мы вставляли просто толстые дымчатые стёкла и то плакали от бюджета.

Ребята готовы консультировать и команды из других городов. На запрос нашей редакции, они сообщили, что это первое за все время обращение по поводу люксфер не из Москвы - это косвенно подтверждает редкость подобных образцов освещения в России.

Сейчас ремонту кровли мешают июньские дожди — раскрывать крышу будут после того, как установится сухая погода. Тем не менее, ряд строительно-ремонтных работ продолжается.

В следующих материалах по пассажу Второва мы продолжим рассказывать об их ходе, а также — о старинном инновационном инженерном оснащении здания, скрытой на фасаде дома ультрамариновой облицовке, сохранившейся метлахской плитке полов, световых колодцах, отапливаемой крыше и других интересных деталях этого памятника архитектуры.

Текст: Елена Фаткулина

Источники:

Княжицкая Т.В., Семенова А. Б. Стекольная империя Франков // Немцы в России: российско-немецкий диалог. : Сборник статей / Отв. ред. Г. И. Смагина. — СПб: "Дмитрий Буланин", 2001. — С. 67-77. — ISBN 5-86007-294-5.

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