Подвал в иллюминаторе. Люксферы и другие артефакты пассажа Второва, которые сохранит или уничтожит капремонт
Подвальные иллюминаторы вдоль Второвского пассажа в Томске были практически идентичны сохранившимся на Кузнецком мосту в Москве.
По периметру и тех, и других окон, лежащих под ногами прохожих, тянулись надписи «Торговый дом М.Франкъ и Ко, соб. дом, Б.Кисельный пер.». В свое время, семейство Франк владело крупнейшей в России стекольной империей. Кроме «бемских» оконных стекол, выходцы из Пруссии производили призмы для иллюминаторов, зеркала и даже опаловое «стекло Тиффани».
В первой из серии публикаций, посвященных пассажу Второва, разбираемся, что произошло с подвальными иллюминаторами памятника архитектуры, сколько из них возможно спасти и какие сложности сопровождают спасение подобных инженерных артефактов.
Обнаружение артефактов
Во дворе Второвского пассажа 22 мая журналисты смогли поприсутствовать на коротком выездном штабе посвященном капитальному ремонту памятника регионального значения. В нем приняли участие заместитель губернатора Евгений Паршуто, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина, начальник ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры» Анжелика Зайцева и руководитель ООО «Электромонтаж» Александр Дель.
Несколькими днями ранее из приямков подвальных окон внутреннего двора пассажа были извлечены массивные металлические решетки 115-летней давности. В одной из них сохранились не только стеклянные вставки, но и загадочные прозрачные призмы — всего порядка 40 штук.
По словам главы регионального Центра по охране памятников Анжелики Зайцевой, были обнаружены семь металлических решеток: пять решеток приямков, из них одна — с частично сохранившимися стеклянными призмами в кол. 40 штук, одна — разрушенная на фрагменты и две кованые решетки на оконных проемах подвала. На момент обнаружения почти все оконные приямки были завалены строительным мусором, некоторые — залиты бетоном.
«Мы, когда готовили историко-культурную записку вместе с подрядчиком, мы знали, что здесь раньше применялись такие призматические кованые решетки, они служили для освещения подвала. Поэтому при демонтаже отмостки мы очень аккуратно убирали этот асфальтобетон и обнаружили эти решетки, и мы их отложили отдельно. Сейчас мы направляем Елене Владиславовне письмо и предложения, как мы их будем реставрировать и консервировать», — отвечая на вопрос Евгения Паршуто об обнаруженных иллюминаторах сказала Зайцева.
На вопрос «Томского Обзора», что произошло с такими же иллюминаторами с фасада здания, выходящего на пр. Ленина и пер. Батенькова, председатель регионального Комитета по охране объектов культурного наследия Елена Петерягина ответила: «Поскольку несколько раз за последние 20 лет со стороны пр. Ленина и переулка выполнялось благоустройство, там эти решетки не сохранились. При производстве работ, например, фирмой „Гранит“ тротуара, мы вели наблюдение, по нашему требованию был обеспечен технический надзор, и по отчету специализированных организаций, решеток там не было. В какое время они утрачены, сложно сказать».
В акте государственной историко-культурной экспертизы научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач. ХХ в.», датированной 15 октября 2019 г, подвальные иллюминаторы не упоминаются. Нет их, как и ряда других деталей, о которых мы расскажем в наших следующих материалах, в предмете охраны памятника.
«У меня просьба. если есть пограничные моменты, которые не учтены проектом или возникли неожиданно, посоветуйтесь, в первую очередь с органом охраны, чтобы не было проблем. И если есть кто-то активный, из общественности, подключите в чат рабочий, которым мы все пользуемся, чтобы у нас была возможность сразу видеть, что по их мнению, мы нарушили», — поручил Евгений Паршуто участникам штаба.
Отметим — после запроса редакции подключение к «рабочему чату» в Телеграм по Ленина, 111, действительно было сделано. Правда, чат не является рабочим. Он был создан после выездного штаба и не активен. По крайней мере, пока.
Комментируя ситуацию с ремонтом, заместитель губернатора также отметил: «Тут еще много элементов утрачено, еще в период социализма. Есть вопросы с той же лепниной центральной, их надо решать по мере возникновения. Золоченая верхушка вон появилась, цоколь безобразный. Наша задача — освободить [здание] от всех ненужных элементов согласно проекту. Кстати, этот проект — паспорт фасада базировался на работе одного из самых лучших наших специалистов в области колористики, Рыбакова Николая Васильевича (экс-главный художник Томска — прим. ред), который делал эту работу к 400-летию города по всему проспекту Ленина. В новом паспорте фасада эта колористика по максимуму взята оттуда. Потому что мы понимаем, что это здание — оно не само по себе, оно идет в строчке исторических зданий, которые тоже будут приводиться в порядок. Наша задача — максимально [правильно] здесь сделать, учитывая критику в адрес проектировщиков. К этому будет повышенное внимание, и базироваться мы будем на мнении и рекомендациях специалистов, профессионалов. С Николаем Васильевичем мы в прямом контакте. Все, что мы знаем, будет восстановлено».
Удивительные «люксферы»
В 1897 году британский изобретатель Джеймс Пенникуик основал в Чикаго Luxfer Prism. Компания производила стеклянные панели со встроенными призмами, которые перенаправляли солнечный свет из окон, чтобы осветить всю комнату. Название «Luxfer» было создано путем смешивания двух латинских слов — lux, означающего «свет» и ferre — «нести».
За три года до этого в далекой России купцы первой гильдии Эмиль Штуцман и Максимилиан Леонтьевич Франк создали на базе стекольных предприятий торгового дома «Максимилиана Эрленбаха и Ко» Северное стекольно-промышленное общество. Ко времени появления призм Luxfer, оно стало крупнейшим в России производителем оконного и зеркального стекла. Продукт был качественным — стекольщики получили звание поставщиков двора Его Императорского Величества и взяли Grand Prix и Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 г.
Но вскоре из-за кризиса и перепроизводства спрос на дорогое стекло упал. Видимо, чтобы усилить сбыт, в 1902 г. Максимилиан Леонтьевич и его младший брат Адольф основали торговый дом «М. Франк и Ко». Центральный магазин предприятия был в Питере, на Невском, фабрика, склад и главная контора — на Васильевском острове. А в Москве и контора, и магазин — в том самом Большом Кисельном переулке, чье название до сих пор можно прочитать на подвальных иллюминаторах с призмами в Томске. Кстати, одно из прижившихся в России названий этих устройств, которое используется по сей день — люксферы.
В начале ХХ века иллюминаторы распространились не только в США и Канаде, но и в Европе, и на территории Российской Империи. Люки канализационных колодцев, подвальные окна со стеклянными призмами появились во многих городах страны. Но массовой историей стать не успели — после революции технология не использовалась, хотя позднее и вернулась к нам в виде знакомых многим стеклоблоков.
Пока неясно, где были произведены томские призмы — предприятиями «М. Франк и Ко» в России, или импортированы из-за границы. Но вполне логично, что самый прогрессивный торговый дом в городе строили с использованием лучших на тот момент материалов и технологий.
Что давали подвальные иллюминаторы зданию и зачем их заводили? Такое устройство окон позволяло освещать внутренние помещения без дополнительных затрат на электроэнергию. Сегодня старинные иллюминаторы сохранены во многих городах мира. А на торговых площадках вроде Ebay можно купить антикварные фрагменты таких сооружений.
Компания Luxfer, кстати, существует до сих пор. Правда, с определенного момента переориентировалась на работу исключительно с металлом и стала производить газовые баллоны из алюминия.
История с исчезновением
Утраченные иллюминаторы вдоль магазина «1000 мелочей» или «Товары для дома» (так назывался магазин на первом этаже Второвского пассажа в послевоенный и постсоветский периоды), помнят многие томичи старше 30. Видеограф Сергей Коновалов говорит, что еще в 90-е их, как и старинные коновязи на фасаде, вполне можно было увидеть.
Вышеупомянутый бывший главный художник Томска Николай Рыбаков подтверждает, что как раз в начале нулевых присутствовал при консервации фасадных люксфер.
«Решётки были замурованы бетоном. Не знаю есть ли они там сейчас. Но если нет, это значит, что они исчезли при следующем ремонте с заменой плитки цоколя. Кстати, важно сейчас не дать облицевать цоколь по-новой. Нужно совершенно другое решение! Или восстановление штукатурки, или замены её на гранитные плиты с профилями и сливами под витринами», — прокомментировал Н. Рыбаков историю с иллюминаторами.
Увы, точная дата съёмки в его архиве не сохранилась, зато есть фотофиксация того, что в этот период фасадные окна еще существовали. Учитывая, что ремонт пассажа производился в 2003 году, вероятнее всего, именно тогда и были забетонированы подвальные иллюминаторы. Но куда и когда они пропали?
По словам Михаила Ахмякова, который арендует подвалы в соседнем историческом особняке — доме Деева, фасадные люксферы показались на свет именно пару лет назад, когда проводились работы по реконструкции проспекта Ленина.
Зная его интерес к старинным артефактам, рабочие предложили забрать ему один из таких иллюминаторов — остальные планировали вывезти на металлолом. Михаилу удалось выкупить у них два окна — за 2 тысячи рублей каждый. Остальные, как говорит Ахмяков, уехали в неизвестном направлении. Быстро набрать денег на выкуп еще нескольких иллюминаторов фермер не успел.
Зато, по его словам, не дошедшие до конца фасада работы по замене плитки позволяют надеяться на то, что у крайней витрины и последней двери здания со стороны пер. Батенькова под слоем старой плитки и асфальта пара иллюминаторов остались нетронутыми.
В этом случае, хотелось бы рассчитывать на исполнение обещаний, данных во время первого выездного штаба Евгением Паршуто и максимально тщательном сохранении артефактов пассажа.
За судьбой иллюминаторов, как и за сохранностью других элементов памятника архитектуры в ходе ремонта, обещает следить местное отделение ВООПИК, градозащитники и городские активисты.
Проект «Вспомнить всё» восстанавливал шесть подобных томским подвальных иллюминаторов в Москве в 2017-м. Команда проекта находит и реставрирует сохранившиеся старинные городские детали, главным образом, в столице. Вывески магазинов начала XX века, дореволюционные люки и решётки — живые детали старой Москвы возвращаются к жизни благодаря работе специалистов и энтузиастов.
Тут нужны реставраторы именно по металлу, основная проблема — очистка от ржавчины и защита от неё, нужно быть очень внимательным к выбору химии для обработки поверхностей. Стекла делаются на заказ, найти старые почти нереально, они при демонтаже будут рассыпаться в крошку. Призмы промышленно сейчас не производятся, делать их на заказ, думаю, будет ужасно дорого. Мы вставляли просто толстые дымчатые стёкла и то плакали от бюджета.
Ребята готовы консультировать и команды из других городов. На запрос нашей редакции, они сообщили, что это первое за все время обращение по поводу люксфер не из Москвы - это косвенно подтверждает редкость подобных образцов освещения в России.
Сейчас ремонту кровли мешают июньские дожди — раскрывать крышу будут после того, как установится сухая погода. Тем не менее, ряд строительно-ремонтных работ продолжается.
В следующих материалах по пассажу Второва мы продолжим рассказывать об их ходе, а также — о старинном инновационном инженерном оснащении здания, скрытой на фасаде дома ультрамариновой облицовке, сохранившейся метлахской плитке полов, световых колодцах, отапливаемой крыше и других интересных деталях этого памятника архитектуры.
Текст: Елена Фаткулина
Источники:
Княжицкая Т.В., Семенова А. Б. Стекольная империя Франков // Немцы в России: российско-немецкий диалог. : Сборник статей / Отв. ред. Г. И. Смагина. — СПб: "Дмитрий Буланин", 2001. — С. 67-77. — ISBN 5-86007-294-5.