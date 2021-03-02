«Сибагро» приобрело недвижимость в центре Томска на 313 млн рублей, включая пассаж Второва и здание Киномира

2 марта 2021 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

ООО «Аграрная группа-капитал» (входит в холдинг «Сибагро») приобрело 100% акций АО «Томский кристалл», владеющего коммерческой недвижимости в центре Томска. Сумма сделки оценивается в 312,7 млн рублей, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу Российского аукционного дома.

«Аграрной группе-капитал» перейдет в собственность недвижимость общей площадью более 10 тыс. кв.м, в том числе, помещения в памятниках архитектуры регионального значения «Пассаж Второва», «Доходный дом Д.Шадрина», «Дома, в котором помещалась бесплатная публичная библиотека, 1905 году проходили массовые революционные митинги». Также компания получит контроль над зданием площадью 2,9 тыс. кв.м, где ранее располагался первый современный кинотеатр города и камерный театр.

«Компания рассматривает покупку, в первую очередь, как выгодную инвестицию (в собственности АО ликвидная недвижимость). Но, учитывая активное развитие холдинга, не исключено, что часть объектов будет задействована под размещение собственного офиса», — цитирует пресс-служба директора новосибирского филиала РАД Любовь Колтакову.

Она отметила, что эта сделка — первая в рамках нового перечня федеральной приватизации. «Мы довольны результатами торгов», — сказала Колтакова.

Как сообщалось, в 2019 году «Аграрная группа — капитал» приобрела другой непрофильный актив в Томске — имущественный комплекс бывшей Сибирской карандашной фабрики.

ООО «Аграрная группа — капитал» зарегистрировано в 2014 году. Компания на 90% принадлежит основному владельцу холдинга «Сибагро» Андрею Тютюшеву, еще 10% находится в собственности АО «Свинокомплекс «Уральский» (дочерняя комания «Сибагро»). Основным видом деятельности «Аграрной группы — капитал» является предоставлению финансовых услуг; оно владеет долями в ООО «Река», ООО «Томские кварталы», ООО «База Мостовая».

«Сибирская аграрная группа» основана в Томске в 2011 году, к настоящему времени объединяет 11 животноводческих и мясоперерабатывающих предприятий в Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральном округах.

АО «Томский Кристалл» (ранее ФГУП) на 100% принадлежит Росимуществу. Компания занимается арендой и управлением имуществом. Предприятием руководит Максим Тынянов, ранее возглавлявший департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области.

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