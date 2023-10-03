Шишкову — 150 лет. Пять вещей, которые стоит узнать о главном сибирском писателе

3 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения известного сибирского писателя Вячеслава Шишкова.

Почему имя Шишкова ассоциируется с Сибирью, о чем он писал и как был связан с Томском — в нашей подборке интересных фактов о писателе.

Жизнь в Томске

Вячеслав Шишков приехал в Томск в 1894 г. на службу: его приняли техником в только что созданное Управление Томского округа путей сообщения по рекам Западной Сибири. Здесь он проработал до переезда в Петербург в 1915-м году. О самых разных местах в городе, с которыми была связана жизнь писателя, рассказывается в вышедшем этой осенью путеводителе «Томск Шишкова».

Инженерная служба

За 20 лет службы Вячеслав Яковлевич исследовал многие реки Сибири: пороги на Енисее, берега Лены, бушующую Бию на Алтае, Нижнюю Тунгуску, где писатель чуть не погиб. Кроме того, именно он производил технические исследования старинного торгового пути — Чуйского тракта, и спроектировал его в современном виде. После переезда из Томска он вскоре завершил инженерную карьеру, сконцентрировавшись на писательстве.

Литературная карьера

В Томске началась литературная карьера Шишкова — здесь, в газете «Сибирская жизнь» вышел его первый рассказ «Кедр», здесь же он влился в местное сообщество литераторов. Издаваясь в местных газетах и журналах, Шишков писал очерки, рассказы, путевые заметки, и параллельно завоевывал первую известность в столичной тусовке. В Томске он входил в так называемый Потанинский кружок — регулярно собиравшуюся у известного ученого и областника Григория Потанина компанию журналистов, этнографов, писателей.

Угрюм-река

Наиболее известное произведение Шишкова, которое сам он считал главным в своей жизни — роман «Угрюм-река», рассказывающий о сибирском купечестве времен «золотой лихорадки». Прообраз Угрюм-реки — та самая Нижняя Тунгуска, где писатель чуть не расстался с жизнью, а у многих героев романа есть реальные прототипы. Книгу дважды экранизировали. Не будучи однозначно одобренной советскими критиками, «Угрюм-река» получила огромную читательскую популярность. Кроме этого романа, Шишков написал огромное количество талантливых рассказов, в том числе, и юмористических — часто выступая совместно с М. Зощенко. Есть у него и любопытная повесть «Ватага», посвященная кровавым революционным событиям в Томской губернии — действиям партизанской ватаги старовера Степана Зыкова, в советское время практически забытая из-за ее идеологической «неопределенности». Подробнее о его творчестве можно узнать из нашего материала «Что мы знаем об авторе одного из самых главных романов о Сибири».

Память о писателе

В Томске в 1953-м году было решено переименовать улицу Крестьянскую в «улицу имени писателя В.Я. Шишкова», установить на доме №10 по этой улице мемориальную доску, присвоить имя писателя пристанскому саду и установить в этом саду его бюст. Постановление на этот счет принял Томский горисполком. Мемориальную доску обязали изготовить Горкомхоз: «В этом доме жил и работал с 1911 по 1915 год писатель, автор романов „Угрюм-река“ и „Емельян Пугачев“, лауреат Сталинской премии Вячеслав Яковлевич Шишков». В действительности, Шишков, вероятнее всего, жил во флигеле во дворе этого здания (до наших дней деревянный флигель не сохранился), но традиция называть дом №10 Домом Шишкова в городе прижилась.

Пристанской сад имени В. Я. Шишкова находится перед зданием речного вокзала более поздней постройки — сейчас это место называется площадью 1812 года. Бюст Шишкова, установленный в пристанском саду в 1953-м томским речным пароходством, был убран для реставрации в начале 2000-х и пропал. Поиски монумента успехом пока не увенчались. Но сегодня на здании по адресу ул. К. Маркса, 2, где располагалось управление округа путей сообщения, установили новую мемориальную доску, посвященную писателю.

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