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Шишкову — 150 лет. Пять вещей, которые стоит узнать о главном сибирском писателе

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Сегодня исполняется 150 лет со дня рождения известного сибирского писателя Вячеслава Шишкова.

Почему имя Шишкова ассоциируется с Сибирью, о чем он писал и как был связан с Томском — в нашей подборке интересных фактов о писателе.

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