В издательстве «Макушин Медиа» выходит путеводитель по Томску Шишкова

6 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: издательство «Макушин Медиа»

В октябре в Томске выйдет из печати новый бумажный гид «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу». Проект создан Домом искусств и издательством «Макушин Медиа» при поддержке администрации Томской области.

Вячеслав Шишков прожил в Томске два десятка лет, приехав сюда молодым специалистом зимой 1894–1895 гг. В столицу в 1915-м уезжал состоявшимся человеком: опытным инженером, приложившим руку к знаменитому Чуйскому тракту, и успешным литератором.

Путеводитель расскажет читателю о тех местах губернской столицы, где регулярно бывал писатель. Вот дом, где он жил, вот — здание, куда ходил на работу, в гости или на пятничные «журфиксы». Возле каждого дома или места указаны их сегодняшние адреса — чтобы можно было сориентироваться и представить, как это выглядело в начале ХХ века.

«Управление Томского округа путей сообщения, Базарная площадь, пристань, потанинские „пятницы“ и шишковские „пельмени“ — все эти места и события оживают на страницах путеводителя», — говорится в описании проекта.



Расскажет гид и про круг общения Вячеслава Яковлевича в Томске, о судьбах тех людей, с кем он познакомился и подружился, а зачастую, продолжал поддерживать теплые отношения уже после отъезда из Сибири. Погрузиться в атмосферу губернского города помогут воспоминания самого писателя, его друзей и близких. Некоторые адреса и детали, связанные с пребыванием Вячеслава Шишкова в Томске, до сих пор требуют уточнения. Авторы путеводителя опираются на те версии, которые имеют документальное или научное подкрепление.

«Для нас этот проект был очень важен сразу по нескольким причинам. Во-первых, Вячеслав Яковлевич действительно большой сибирский писатель, которого мы любим и за „Угрюм-реку“, и за его живые и честные рассказы. И 150-летие со дня его рождения — весомый повод, чтобы еще раз рассказать именно о томском периоде жизни Шишкова, и, возможно, познакомить и с писателем, и с городом совсем новую аудиторию. Во-вторых, в течение почти десяти лет редакция „Томского Обзора“, который основал наше издательство, жила в мансарде дома Шишкова и до сих пор очень любит это место. Кроме того, нам очень импонируют те проекты, которые запускает в последние годы Дом искусств — было классно стать частью одного из них», — рассказывает главный редактор издательства «Макушин Медиа» и составитель путеводителя Елена Фаткулина.

«Нам хотелось сделать издание к 150-летию Вячеслава Яковлевича, которое будет соответствовать современным стандартам — яркое, нескучное, актуальное для молодого поколения, но при том и побуждающее к изучению своего города и Сибири в целом. Искренне благодарна издательству за терпение и профессионализм! Когда взаимодействуешь с такими людьми, понимаешь насколько они любят свою работу, насколько увлечены своим делом и историей Томска. Думаю, именно это и должно называться патриотизмом!», — поделилась директор Дома искусств и инициатор проекта Дарья Соловий.

Приобрести путеводитель можно будет в Доме искусств, редакции издательства, на маркетплейсе Ozon, а также магазинах-партнерах «Макушин Медиа» уже в октябре 2023 года.

Независимое издательство «Макушин Медиа» было основано в 2021 году командой интернет-издания «Томский Обзор». Проект специализируется на работе с туристическим, культурным и краеведческим контентом. Первой книгой Макушин Медиа стала «Городское путешествие. Томск», вышедшая в апреле 2021 года. Напечатать первую книгу издательству помогли читатели — во время кампании по предзаказу

ими были забронированы и предоплачены 450 экземпляров.

Весной 2022 года вышли еще две новинки — иллюстрированный путеводитель по деревянной архитектуре одного из исторических районов Томска «Путешествие по Елани» и первая часть исторического романа томского автора Сергея Мальцева «Погром». Сейчас издательство заканчивает работу над новым путеводителем по Воскресенской горе.

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