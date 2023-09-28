В Томске завершился второй этап ремонта «Пассажа Второва»

Томский Обзор / Фото: 28 сентября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Второй этап ремонтно-реставрационных работ в томском «Пассаже Второва» завершен. Подрядчик отремонтировал помещения и установили современную систему кондиционирования.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, из областного бюджета на финансирование ремонтно-реставрационных работ выделено более 44 млн рублей. Подрядчиком капитального ремонта здания-памятника выступила лицензированная организация ООО «СКИТ-93».

Здание «Пассажа Второва» было построено в Томске на улице Почтамтской (ныне проспект Ленина) в 1905 году миллионером Александром Второвым.

До революции там располагались магазин, гостиница «Европа», затем Дворец труда, театральная студия, кинотеатр. Сейчас в здании размещаются библиотека имени Пушкина, торговый центр, органы государственной власти и другие организации.

Существует легенда, что из подвалов пассажа начинались подземные ходы, проложенные к особняку Второва и катакомбам Томска. Якобы через эти подземные ходы в 1919 году сбежал управляющий магазином, предварительно распродав за полцены оставшиеся товары.

Подробнее об истории здания и его особенностях можно прочитать в наших материалах: «Исчезнувший лифт и световые колодцы. Как был устроен пассаж Второва в Томске и что его может ждать» и «Подвал в иллюминаторе. Люксферы и другие артефакты пассажа Второва, которые сохранит или уничтожит капремонт».

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