Эксперты согласны с включением томских «Складов Горохова» в реестр объектов культурного наследия

1 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецова, из архива издания

Томский «Ансамбль Бумажной фабрики В.А. Горохова» получил положительное заключение историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих его включение в реестр объектов культурного наследия. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального Комитета по охране объектов культурного наследия.

Речь идет о зданиях, расположенных по адресу Набережная реки Томи, 25 и 27, известных также, как «Склад торгового дома «В.А. Горохов», или «склады Горохова». Экспертизу подготовила Ольга Рачковская. Она подчеркнула градостроительную ценность ансамбля, который «является ценным сохранившимся элементом исторической усадьбы В.А.Горохова <...> Активно участвует в формировании панорамы застройки с реки Томи и противоположного берега реки».

Кроме того, по мнению Рачковской, объект обладает ремесленной и технологической, а также эстетической ценностью.

«Эксперт пришел к выводу, что исследуемый объект имеет особое значение для истории и культуры субъекта РФ (Томская область) и должен быть включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Напомним, в феврале 2021 года новосибирская компания «Принт Стайл Фабрик», связанная со строительным холдингом «Мета», приобрела находящиеся в аварийном состоянии Гороховские склады за 15,1 миллиона рублей. Согласно договору, в течение семи лет новый собственник обязан провести работы по сохранению объекта. В этом же году компания сообщила, что совместно с владельцем нескольких сетей общественных бань в Новосибирске намерена после реконструкции здания открыть в нем элитные общественные бани на 200 мест.

В 2022 году собственник Гороховских складов законсервировал здание.

Памятник архитектуры «Склад торгового дома «В.А. Горохов» построен по проекту архитектора Андрея Крячкова в 1916 году. Здание в стиле модерн располагается в центре Томска вблизи городского речного вокзала. Один из символов «Гороховских складов» — четырехгранная башня со шпилем, служившая ориентиром для приплывающих в купеческий Томск кораблей. В 1995 году склады были объявлены памятником архитектуры федерального значения, но его собственники неоднократно менялись. В 2019 году здание перешло от ГЦСИ в подчинение ГМИИ им. А.С. Пушкина, но музей не принял «Гороховские склады» на свой баланс, и в феврале 2021 они были выставлены на продажу.

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