Мэрия Томска отменила разрешение на строительство здания в историческом районе на Гагарина, 18

10 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Администрация Томска отменила разрешение на строительство здания по ул. Гагарина, 18. Соответствующее распоряжение подписал начальник городского департамента архитектуры и градостроительства Сергей Чиков, сообщает пресс-служба мэрии.

«Отменить разрешение на строительство позволили выявленные несоответствия планируемой застройки и градостроительных регламентов, прописанных для этой зоны, а также выявление самовольной постройки по этому адресу, уведомление о которой направил в мэрию областной комитет по охране объектов культурного наследия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что застройщику уже сообщили об отмене распоряжения. В настоящее время томский департамент правового обеспечения занимается подготовкой соответствующего искового заявления в суд.

Напомним, весной 2023 застройщик ООО «ХПФ «Луч» начал фасадные работы на строящемся здании по ул. Гагарина, 18. Градозащитники неоднократно указывали, что строительство ведется с нарушением регламентов — от несоответствия использованных материалов до этажности здания, которое находится в достопримечательном месте «Дворянская». Подробнее об истории вопроса мы писали тут.

В начале июня стало известно, что прокуратура Советского района Томска завершила проверку сообщений о нарушениях при строительстве здания по ул. Гагарина, 18. В итоге и. о. мэра города Михаил Ратнер, глава комитета по охране культурного наследия Елена Перетягина и застройщик получили представления.

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