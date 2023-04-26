В строящемся здании на ул. Гагарина, 18 выявлены нарушения

26 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Застройщику ООО «ХПФ «Луч» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при строительстве в достопримечательном месте «Дворянская» по адресу ул. Гагарина, 18. Об этом идет речь в ответе председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной на запрос журналистки Олеси Бутолиной о законности возводимой пристройки.

В своем письме председатель указывает на невыполнение историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия — достопримечательное место «Дворянская», а также несоблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов.

Дополнительно Елена Перетягина направила в мэрию уведомление о выявлении самовольной постройки.

Ответ на обращение Фото: Олеся Бутолина

Напомним, весной 2023 застройщик ООО «ХПФ «Луч» начал фасадные работы на строящемся здании по ул. Гагарина, 18. Градозащитники неоднократно указывали, что строительство ведется с нарушением регламентов — от несоответствия использованных материалов до этажности здания, которое находится в достопримечательном месте «Дворянская». Об истории вопроса мы писали тут.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».