В строящемся здании на ул. Гагарина, 18 выявлены нарушения
Застройщику ООО «ХПФ «Луч» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при строительстве в достопримечательном месте «Дворянская» по адресу ул. Гагарина, 18. Об этом идет речь в ответе председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной на запрос журналистки Олеси Бутолиной о законности возводимой пристройки.
В своем письме председатель указывает на невыполнение историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия — достопримечательное место «Дворянская», а также несоблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов.
Дополнительно Елена Перетягина направила в мэрию уведомление о выявлении самовольной постройки.
Напомним, весной 2023 застройщик ООО «ХПФ «Луч» начал фасадные работы на строящемся здании по ул. Гагарина, 18. Градозащитники неоднократно указывали, что строительство ведется с нарушением регламентов — от несоответствия использованных материалов до этажности здания, которое находится в достопримечательном месте «Дворянская». Об истории вопроса мы писали тут.
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