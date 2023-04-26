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В строящемся здании на ул. Гагарина, 18 выявлены нарушения

Архитектура и дизайн, Градостроительная политика, Исторический центр, Томские новости, томск новости интересное архитектура гагарина 18 незаконная постройка В строящемся здании на ул. Гагарина, 18 выявлены нарушения

Застройщику ООО «ХПФ «Луч» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при строительстве в достопримечательном месте «Дворянская» по адресу ул. Гагарина, 18. Об этом идет речь в ответе председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елены Перетягиной на запрос журналистки Олеси Бутолиной о законности возводимой пристройки.

В своем письме председатель указывает на невыполнение историко-культурной экспертизы раздела об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия — достопримечательное место «Дворянская», а также несоблюдение режимов использования земель и градостроительных регламентов.

Дополнительно Елена Перетягина направила в мэрию уведомление о выявлении самовольной постройки.

Ответ на обращение
Фото: Олеся Бутолина

Напомним, весной 2023 застройщик ООО «ХПФ «Луч» начал фасадные работы на строящемся здании по ул. Гагарина, 18. Градозащитники неоднократно указывали, что строительство ведется с нарушением регламентов — от несоответствия использованных материалов до этажности здания, которое находится в достопримечательном месте «Дворянская». Об истории вопроса мы писали тут.

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