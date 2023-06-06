Глава Томска и председатель облкомитета получили представление прокуратуры из-за дома на ул. Гагарина, 18

6 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Прокуратура Советского района Томска завершила проверку сообщений о нарушениях при строительстве здания по ул. Гагарина, 18. В итоге и. о. мэра города Михаил Ратнер, глава комитета по охране культурного наследия Елена Перетягина и застройщик получили предписания.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в ходе проверки выяснилось, что собственником объекта еще в 2016 году принято решение о его консервации, разработан соответствующий проект. Вместе с тем до настоящего времени предусмотренные проектом работы не проведены. При этом здание, расположенное в охранной зоне объектов культурного наследия, не соответствует установленным ограничениям по видам применяемых строительных материалов, типу кровли и застройки.

По итогам проверки прокуратура указала владельцу на необходимость завершения работ по консервации строящегося здания, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ (нарушение обязательных требований в области строительства), которое направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Томской области.

Кроме того, и. о. мэра Города Томска и председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Томской области получили предписание прокуратуры «в связи с отсутствием надлежащего контроля за соблюдением требований градостроительного законодательства и законодательства об охране объектов культурного наследия».

Напомним, весной 2023 застройщик ООО «ХПФ «Луч» начал фасадные работы на строящемся здании по ул. Гагарина, 18. Градозащитники неоднократно указывали, что строительство ведется с нарушением регламентов — от несоответствия использованных материалов до этажности здания, которое находится в достопримечательном месте «Дворянская». Об истории вопроса мы писали тут.

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