Томскому экс-замгубернатора Паршуто изменили меру пресечения на домашний арест

4 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Ленинский районный суд Томска изменил меру пресечения бывшему заместителю губернатора Томской области Евгению Паршуто, обвиняемому по делу о злоупотреблении полномочиями при строительстве школы, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на объединенную пресс-службу судейского сообщества региона.

«Постановлением Ленинского районного суда Томска в отношении Паршуто мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком до 20 ноября 2023 года», — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, меру пресечения в виде ареста заменили на подписку о невыезде проходящему по данному делу главе Томского района Александру Терещенко. Но он останется под стражей, так как накануне был осужден на 4 года колонии по другому делу — о даче взятке банкиру.

Еще одному фигуранту — председателю комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи — заместителю начальника управления территориального развития администрации Томского района Анастасии Елизаровой — домашний арест заменили на запрет определенных действий.

По данным следствия, в декабре 2019 года управление территориального развития администрации Томского района и коммерческая организация заключили контракт на строительство школы на 200 мест по нацпроекту «Образование» на сумму более 325 млн рублей.

В 2020 году строителям направили 22 предписания об устранении нарушений по несоответствию нормативным требованиям, а также проектной документации, но их не устранили.

Несмотря на это, по версии следствия, заместитель главы Томского района Денис Празукин подписал счета на оплату строительных работ, на основании которых коммерческой организации необоснованно перечислили около 14 млн рублей.

В августе 2022 года СКР по материалам регионального управления ФСБ возбудило уголовное дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

В середине октября задержали Паршуто по подозрению в том, что он дал незаконное указание подчиненному о возврате результатов проверки компании, которая выявила нарушения при строительстве школы. После этого, по данным следствия, он велел первому замглавы Томского района принять и оплатить выполненные работы, подписать акты о приемке работ.

Паршуто инкриминируют ч.3 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (организация и руководство злоупотреблением должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ).

В ноябре стало известно о задержании Терещенко, который, по версии следствия, получил указание от Паршуто заставить представителей заказчика принять и оплатить работы по строительству школы.

Глава района, как считает следствие, давил на своего подчиненного — Празукина. Терещенко стал фигурантом дела по ч.4 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями), его арестовали.

В конце ноября задержали Елизарову. Чиновницу подозревали в том, что она вместе с Празукиным подписала документы, по которым ООО «СпецМонтажСтрой» получило оплату за строительство школы, несмотря на нарушения. Ее поместили под домашний арест.

17 февраля 2023 года Ленинский районный суд Томска приговорил Празукина к 1,5 годам лишения свободы условно.

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