Александр Терещенко отстранен от должности главы Томского района

15 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Ленинский районный суд Томска удовлетворил ходатайство следствия о временном отстранении от должности главы Томского района Александра Терещенко, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«С учетом позиции прокуратуры Томской области суд удовлетворил ходатайство следствия и временно отстранил главу Томского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления), от занимаемой должности», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Терещенко, по версии следствия, по указанию заместителя губернатора Томской области уговорами и давлением склонил своего заместителя к оплате работ по возведению школы в селе Корнилово, несмотря на многочисленные нарушения при строительстве.

Уголовное дело возбудили по ч.4 ст.33, ч.2 ст.285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями) в рамках расследования другого дела по аналогичной статье, возбужденного по материалам управления ФСБ по Томской области.

11 ноября чиновника арестовали до 2 января 2023 года.

В начале августа сообщалось о задержании заместителя Терещенко — Дениса Празукина, которого обвиняют в том, что он незаконно подписал счета на оплату строительства школы в селе Корнилово.

Со строительством данной школы связано и уголовное дело бывшего вице-губернатора Евгения Паршуто о злоупотреблении должностными полномочиями.

Весной 2022 года суд по иску прокуратуры оштрафовал «СпецМонтажСтрой» на 117 млн рублей за срыв сроков постройки школы, а в конце мая полиция по материалам прокуратуры и ФСБ возбудила уголовное дело о мошенничестве из-за невыполненных работ.

Терещенко является главой Томского района с 2018 года. До этого он был депутатом областной думы трех созывов.

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