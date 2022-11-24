В Томске еще одного чиновника задержали по делу о строительстве школы в селе Корнилово

24 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Сотрудницу администрации Томского района задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при приемке работ по строительству школы в селе Корнилово.

Как уточняют в пресс-службе регионального СУ СКР, задержана задержана председатель комитета строительства, транспортной инфраструктуры и связи — заместитель начальника Управления территориального развития Администрации Томского района. По предварительным данным, в 2019 году её ведомство и ООО «СпецМонтажСтрой» по результатам проведения конкурса заключили муниципальный контракт на выполнение работ по строительству здания Корниловской средней общеобразовательной школы на 200 мест. В декабре того же года между управлением территориального развития и ООО «Строительная лаборатория» был заключен муниципальный контракт по осуществлению строительного контроля в отношении указанного объекта.

Позже, в 2020 году, «Строительная лаборатория» направила в ООО «СпецСтройМонтаж» более двадцати предписаний об устранении выявленных нарушений, которые подрядчиком не были исправлены. В результате выполненные работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы.

Подозреваемая и заместитель главы Томского района подписали счета на оплату, акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат на общую сумму чуть менее 14 миллионов рублей. В ближайшее время чиновнице будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении задержанной меры пресечения.

Ранее в связи с ситуацией вокруг строительства корниловской школы были задержаны заместитель главы Томского района Томской области Денис Празукин, бывший вице-губернатор Евгений Паршуто и глава Томского района Александр Терещенко.

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