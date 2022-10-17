Бывшего замгубернатора Томской области подозревают в превышении должностных полномочий

17 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Томские следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора Томской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, поводом для этого стали материалы регионального УФСБ, собранные в рамках расследования дела первого заместителя главы Томского района.

По предварительным данным, в декабре 2019 года между Управлением территориального развития Администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» был заключен муниципальный контракт на строительство здания Корниловской средней общеобразовательной школы. Его стоимость составила более 325 млн рублей. В декабре того же года между Управлением территориального развития Администрации Томского района и ООО «Строительная лаборатория» был заключен договор на проведение строительного контроля будущего объекта.

В итоге надзирающая компания в 2020 году направила подрядчику более двадцати предписаний об устранении выявленных нарушений при производстве работ на объекте. Но ООО «СибМонтажСтрой» не стал их устранять. В результате «выполненные им работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы».

В свою очередь подозреваемый якобы дал незаконное указание начальнику государственной инспекции строительного надзора о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ. Начальнику Департамента он строительства и архитектуры Томской области поручил подготовить соглашение о расторжении муниципального контракта с ООО «Строительная лаборатория».

Также подозреваемый дал незаконное указание первому заместителю Главы Администрации Томского района о принятии и оплате выполненных подрядчиком работ, подписании актов о приемке выполненных работ. Таким образом он создал «условия для необоснованной оплаты выполненных подрядчиком работ на сумму порядка 14 миллионов рублей».

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось, что силовики задержали бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто по делу о строительстве школы в селе Корнилово.

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