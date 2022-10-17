Бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто задержали

17 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Евгений Паршуто, ранее занимавший пост замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре задержан по делу о строительстве школы в селе Корнилово, сообщает РИА Томск со ссылкой на информированный источник.

«Евгений Паршуто задержан силовиками по делу о строительстве школы в селе Корнилово», — сообщил источник.

По его данным, мера пресечения бывшему замгубернатора будет избираться завтра, 18 октября, в Кировской районном суде.

Как уточняет агентство, строительство школы в селе Корнилово началось в 2020 году и должно было завершиться в конце того же года. Однако окончание работ неоднократно переносилось. Работы вело ООО «СпецМонтажСтрой», затем договор с ним был расторгнут, компания была оштрафована на 117 миллионов рублей за срыв сроков контракта. В мае 2022 года было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при строительстве школы, сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.

Затем 4 августа правоохранители задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями заместителя главы Томского района Дениса Празукина. Уголовное дело также было связано с нарушениями при строительстве школы в селе Корнилово. По версии следствия, Празукин подписал счета на оплату работ, зная, что подрядчик не устранил нарушения, выявленные в ходе проверки. Сумма ущерба оценивается в 13 миллионов рублей.

Напомним, Евгений Паршуто покинул пост вице-губернатора по строительству по собственному желанию в коне мая 2022 года. Его отставку принял новый глава региона Владимир Мазур.

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