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Бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто задержали

Томские новости, задержали арестовали Паршуто криминал мошенничество Корнилово строительство Бывшего замгубернатора Томской области Евгения Паршуто задержали

Евгений Паршуто, ранее занимавший пост замгубернатора Томской области по строительству и инфраструктуре задержан по делу о строительстве школы в селе Корнилово, сообщает РИА Томск со ссылкой на информированный источник.

«Евгений Паршуто задержан силовиками по делу о строительстве школы в селе Корнилово», — сообщил источник.

По его данным, мера пресечения бывшему замгубернатора будет избираться завтра, 18 октября, в Кировской районном суде.

Как уточняет агентство, строительство школы в селе Корнилово началось в 2020 году и должно было завершиться в конце того же года. Однако окончание работ неоднократно переносилось. Работы вело ООО «СпецМонтажСтрой», затем договор с ним был расторгнут, компания была оштрафована на 117 миллионов рублей за срыв сроков контракта. В мае 2022 года было возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество при строительстве школы, сумма ущерба превысила 2 миллиона рублей.

Затем 4 августа правоохранители задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями заместителя главы Томского района Дениса Празукина. Уголовное дело также было связано с нарушениями при строительстве школы в селе Корнилово. По версии следствия, Празукин подписал счета на оплату работ, зная, что подрядчик не устранил нарушения, выявленные в ходе проверки. Сумма ущерба оценивается в 13 миллионов рублей.

Напомним, Евгений Паршуто покинул пост вице-губернатора по строительству по собственному желанию в коне мая 2022 года. Его отставку принял новый глава региона Владимир Мазур.

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