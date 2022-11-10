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Главу Томского района задержали

Криминал, Судебные дела, Томские новости, уголовное дело Корнилово школа арестовали задержали СКР следователи следственный комитет Главу Томского района задержали

Главу Томского района Александра Терещенко подозревают в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями при строительстве школы в селе Корнилово, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, в декабре 2019 года по результатам конкурса управление территориального развития администрации Томского района и ООО «СпецМонтажСтрой» заключили контракт на строительство Корниловской средней школы на 200 мест. Контроль за работами, согласно другому договору, вело ООО «Строительная лаборатория». В 2020 году организация направила подрядчику более 20 предписаний об устранении выявленных нарушений.

«В результате выполненные работы не соответствуют нормативным требованиям и проектной документации, элементы конструкции здания находятся в недопустимом техническом состоянии, что влечет опасность для пребывания людей в здании школы», — говорится в сообщении.

Зная об этом замгубернатора по строительству и инфраструктуре дал незаконное указание начальнику государственной инспекции строительного надзора о возврате документов проверки, препятствующих оплате выполненных работ, а начальнику департамента строительства и архитектуры Томской области — о подготовке соглашения о расторжении муниципального контракта с ООО «Строительная лаборатория». Также он дал незаконное указание главе Администрации Томского района о принуждении представителей заказчика к принятию и оплате выполненных подрядчиком работ, подписанию актов о приемке и справок о стоимости проведенных работ.

Исполняя данное незаконное указание, подозреваемый «путем уговора и оказания административного давления» склонил своего заместителя к злоупотреблению должностными полномочиями. В итоге он принял и оплатил выполненные подрядчиком работы, подписал акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат.

В результате указанных действий бюджету муниципального образования «Томский район» причинен имущественный вред на сумму более 10,5 миллионов рублей.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения.

Напомним, ранее по этому же делу следователи задержали бывшего вице-губернатора Томской области Евгения Паршуто. Сейчас он находится под стражей.

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