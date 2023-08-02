В Томске до 20 августа изменится схема движения автобуса №4

2 августа 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

С сегодняшнего дня, 2 августа, в Томске временно изменилась схема движение маршрутного автобуса №4. Это связано проведением работ по строительству ливневой канализации на съезде с Коммунального моста, сообщает пресс-служба мэрии.

Предполагается, что измененная схема будет действовать до 20 августа. На этот период автобусы №4 при движении в сторону Московского тракта будут двигаться по Шегарскому тракту — ул. Нахимова и далее по маршруту.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижения по городу.

Ранее сообщалось, что из-за строительства ливневой канализации, со 2 по 20 августа, будет ограничено движение большегрузов на съезде с Коммунального моста на Москвовский тракт. Открыть движение по всем полосам моста планируется к сентябрю.

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