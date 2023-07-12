Коммунальный мост в Томске начнут асфальтировать в августе

12 июля 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Работы по гидроизоляции железобетонной плиты завершатся к концу июля, после начнется асфальтирование дороги, сообщает пресс-служба мэрии.

«Работы на Коммунальном мосту идут по графику. Необходимые для ремонта конструкции закуплены, людей у подрядчика достаточно. В самом конце июля — начале августа запланировано начало асфальтирования. Ставим задачу открыть движение по всем полосам моста к сентябрю», — рассказал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер

Сейчас на мосту устанавливаются ограждения, ливневая и кабельная канализации, также выполняется окраска металлоконструкций. И.о. мэра поручил реагировать на изменения трафика и менять режим работы светофора в зависимости от ситуации.

Капитальный ремонт Коммунального моста в Томске ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

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