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В Томске ограничат движение большегрузов у Коммунального моста

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В среду, 2 августа, в Томске ограничат движение большегрузов на съезде с Коммунального моста на Москвовский тракт, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до 20 августа для выполнения работ по строительству ливневой канализации в рамках капитального ремонта моста.

Уточняется, что на участке проведения работ будут выставлены соответствующие знаки и бетонные блоки, а полоса движения сужена для движения легковых автомобилей.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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