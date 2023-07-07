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Томский ТЮЗ откроет следующий сезон премьерным спектаклем по Гончарову

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Томский театр юного зрителя (ТЮЗ) откроет юбилейный, 45-й, сезон на сцене Облсовпрофа спектаклем «Обыкновенная история» по мотивам одноименного произведения Ивана Гончарова. Об этом сообщил журналистам директор театра Андрей Сидоров на прошедшей в четверг, 6 июля, пресс-конференции.

Напомним, в феврале и октябре 2021 года вследствие пожаров пострадали крыша и большой зал томского ТЮЗа. Из-за их ремонта часть театральных постановок была перенесена на другие городские площадки, в том числе в Театр драмы, ДК «Авангард» и Облсовпроф.

«Открытие юбилейного, 45-го, сезона пройдет 22 сентября на сцене Облсовпрофа, откроем его премьерой режиссера Ивана Пачина „Обыкновенная история“, — сообщил Андрей Сидоров. — Также с началом нового сезона мы начнем огромную работу по возращению спектаклей на нашу сцену. Уже сейчас мы определили, какие спектакли мы можем вернуть в репертуар, будет большое количество ввода новых артистов, потому что у нас произошли изменения в труппе. Нужен будет ремонт и восстановление декораций. Большое количество репетиций уже проходит. Вернутся на сцену те спектакли, которые мы играли на других площадках все это время. Надеюсь, намеченные планы мы выполним в течение сезона».

Директор ТЮЗа Андрей Сидоров
Фото: Томский Обзор

Премьерный спектакль «Обыкновенная история» расскажет о Петербурге 19 века. Впервые в Томске его ставит режиссер Иван Пачин вместе со своей командой — Полиной Коротыч, Ольгой Галицкой, Павлом Бабиным:

«Мы придумали историю по мотивам Гончарова, потому что, мне кажется, очень важным не столько донести до зрителя фигуру самого Гончарова — хотя у нас эта задача тоже есть — сколько для нас важно влюбить в этого автора подростков, детей, родителей — всех, кто придет на спектакль», — отметил Иван Пачин.

Режиссер Иван Пачин
Фото: Томский Обзор

Он добавил, что уже подходит к концу первый репетиционный этап, распределены роли и подготовлены окончательные технические эскизы. Также, по словам Ивана, после окончания ремонта спектакль будет показан на большой сцене ТЮЗа.

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