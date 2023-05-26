Томский театр «2+Ку» собирает деньги на укрепление фундамента

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко, из архива издания

Томский театр живых кукол «2+Ку» начал сбор средств на укрепление фундамента на платформе Planeta.ru. Здание подвергается угрозе подтопления из-за грунтовых вод и подземных ручьев. Чтобы обезопасить театр необходимо собрать 500 тыс. рублей.

— Нам на ремонт нужно 3,5 млн. руб. Сбор на «Планете» — это только на первый этап работ: укрепление фундамента в этом году. Нам регулярно приходится избавляться от лишней воды, потому что она под самый фундамент льется. Поэтому нам в этом году обязательно надо сделать укрепления, чтобы не случилось аварийной ситуации и не пришлось закрыться совсем, — рассказала «Томскому Обзору» администратор театра Арина Михайлова.

По ее словам, полноценные ремонт запланирован на следующий год — к двадцатилетнему юбилею театра.

Ранее в театре уже запускали сбор средств на реконструкцию. Полученные тогда средства были направлены на проведение геоизысканий и дефектовку фундамента.

— Для выбора оптимального способа защиты здания от грунтовых вод необходимо провести геодезическое обследование участка, определить характеристики грунта, оценить состояние фундамента и его нагрузку, а также проконсультироваться со специалистами. Пока не будет составлен план работ, мы не можем заключать договор, — уточнила Арина Михайлова.

На данный момент собрано около 30% от общего сбора и прошло меньше половины от установленного срока в 100 дней. Если до конца кампании не удастся собрать хотя бы половину суммы, то театр не сможет вывести средства с платформы.

Помочь театру можно по ссылке, либо придя на спектакль на пер. Южный 29, пожертвовав деньги в специальный бокс.

Ранее сообщалось, что основатель театра живых кукол «2+Ку» Владимир Захаров 1 февраля 2019 года погиб при пожаре в домике-мастерской. Захаров был широко известен не только в Томске, но и в мире, он создал более 15 спектаклей по собственным пьесам и текстам других авторов, а также новый вид театральной куклы — кукла на запястье.

Подробнее о нем можно узнать из наших материалов Владимир Захаров. «У него был не театр, а целый мир» и «Принцип чтения. Владимир Захаров: «Скоро меня заменят ученики, а я буду сидеть на печи и книжки писать».

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