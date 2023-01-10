Томичей просят помочь в реконструкции фундамента театра «2+КУ»

10 января 2023 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер, из архива издания

Томский театр «2+КУ», созданный Владимиром Захаровым, открыл сбор средств на полную реконструкцию фундамента и системы водоотведения здания.

«Склон, на котором стоит здание, одновременно и проблема: внутри него прячется много подземных ручьёв, которые подтачивают основание здания, — говорится в сообщении. — Пока критичной угрозы нет, но она возникнет, если ничего не делать».

В театре отметили, что после анализа состояния фундамента и здания специалисты озвучили примерную стоимость работ — около 3,5 млн рублей. Здесь намерены успеть закончить их до 20-летия «2+КУ» в 2024 году.

Помочь театру можно двумя способами — перечислить любую сумму на специальный благотворительный счет в Сбербанке по QR-коду (комиссия — 0,5% от суммы перечисления). В комментарии к переводу необходимо указать «Благотворительный взнос».

Также можно прийти в театр на спектакль, выпить чаю и положить деньги в специальный короб с надписью «на ремонт».

Владимир Захаров — основатель известного томского театра кукол «2+ку», трагически погибший при пожаре в хозпостройке театра. Подробнее о нем можно узнать из наших материалов Владимир Захаров. «У него был не театр, а целый мир» и «Принцип чтения. Владимир Захаров: «Скоро меня заменят ученики, а я буду сидеть на печи и книжки писать».

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