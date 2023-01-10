18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей просят помочь в реконструкции фундамента театра «2+КУ»

Благотворительность, Культура в Томске, Томские новости, театр 2+ку куклы и актеры культура восстановление здания интересные новости Томска добрые дела Томичей просят помочь в реконструкции фундамента театра «2+КУ»

Томский театр «2+КУ», созданный Владимиром Захаровым, открыл сбор средств на полную реконструкцию фундамента и системы водоотведения здания.

«Склон, на котором стоит здание, одновременно и проблема: внутри него прячется много подземных ручьёв, которые подтачивают основание здания, — говорится в сообщении. — Пока критичной угрозы нет, но она возникнет, если ничего не делать».

В театре отметили, что после анализа состояния фундамента и здания специалисты озвучили примерную стоимость работ — около 3,5 млн рублей. Здесь намерены успеть закончить их до 20-летия «2+КУ» в 2024 году.

Помочь театру можно двумя способами — перечислить любую сумму на специальный благотворительный счет в Сбербанке по QR-коду (комиссия — 0,5% от суммы перечисления). В комментарии к переводу необходимо указать «Благотворительный взнос».

Также можно прийти в театр на спектакль, выпить чаю и положить деньги в специальный короб с надписью «на ремонт».

Владимир Захаров — основатель известного томского театра кукол «2+ку», трагически погибший при пожаре в хозпостройке театра. Подробнее о нем можно узнать из наших материалов Владимир Захаров. «У него был не театр, а целый мир» и «Принцип чтения. Владимир Захаров: «Скоро меня заменят ученики, а я буду сидеть на печи и книжки писать».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

«Аватар. Путь воды» начнут показывать в томских кинотеатрах с 12 января

9 января 2023
События

«СибагроМобиль» поздравил жителей томских сел с Новым годом

28 декабря 2022
Томские новости

Томичей приглашают на кинопоказ и дегустацию блюд традиционной культуры алтай-кижи

19 декабря 2022
Томские новости

Томичи смогут посмотреть мишек со всей России

13 декабря 2022
Томские новости

В Томске открывается новая точка сети китайских лапшичных «Дыхание вока»

15 декабря 2022
Томские новости

Члены семей участников СВО получат доступ к бесплатной юрпомощи в Томской области

23 декабря 2022
Томские новости

Выборы мэра Томска через конкурс ожидаются в апреле 2023 года — спикер гордумы

22 декабря 2022
Томские новости

В Томском Доме искусств открылась выставка авторских новогодних игрушек

29 декабря 2022
Томские новости

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью шесть населенных пунктов Томской области

20 декабря 2022