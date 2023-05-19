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В Томске восстановили арт-заплатку у Каменного моста

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Вчера, 18 мая, команда Первого музея славянской мифологии совместно с идеологом проекта #заплатки_для_города Иваном Кравченко заменила разрушенную арт-заплатку в районе Каменного моста.

Найти ее можно на тротуаре у здания на ул. Набережная реки Ушайки, 4.

Напомним, в Томске реализацией проекта Ивана Кравченко с 2022 года занимается Первый музей славянской мифологии. Он стартовал с тематических плиточек и экскурсии «По следам Макушина». В рамках проекта на тротуарах города были размещены 19 арт-заплаток, изготовленных учениками 1-й и 2-й художественных школ и двумя томскими керамистами — Еленой Салтан и Анной Маркидоновой.

Позднее проект получил развитие. В июле 2022 года на Обрубе, 8, где раньше располагалась кондитерская фабрика купца Ивана Тихонова, участники задумки установили новые плиточки, посвященные кондитерской истории Томска. Позже был реализованы городские маршруты с арт-заплатками «Спортивная жизнь Томска: от ипподрома до Дворца спорта» и «История Томска на кирпичных клеймах».

Иван Кравченко, идеолог проекта #заплатки_для_города
Фото: Серафима Кузина
Ольга Павлова, директор Первого музея славянской мифологии
Фото: Серафима Кузина

Фото: Серафима Кузина

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