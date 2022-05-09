На улицах Томска появились «арт-заплатки»
На минувшей неделе в Томске завершилась установка «арт-заплаток» на тротуарах города в рамках проекта «По следам Макушина».
Как уточняют в Первом музее славянской мифологии, идеи для авторских керамических плиток с рисунком создавали студенты 1 и 3 курсов кафедры «Дизайна» Института искусств и культуры ТГУ под руководством Анастасии Куклиной. Лепили и расписывали «заплатки» керамисты из 1-й и 2-й художественных школ, а также Елена Салтан (гончарная мастерская «Салтан») и Анна Маркидонова (авторская керамика «Potter face»).
Созданием и установкой плиток руководил автор идеи «арт-заплаток», иркутский художник Иван Кравченко, который специально для этого прилетел в Томске. Наш город стал третьим после Иркутска и Москвы, где появились подобные предметы уличного искусства.
Всего на тротуарах города были размещены 19 заплаток. Их можно найти около мест, где сохранились или ранее располагались здания учреждений, в открытии которых принимали участие известный сибирский просветитель и книгоиздатель Петр Макушин и его брат Алексей.
Как отмечают в музее, в ближайшее время по ним будет разработан экскурсионный маршрут, который можно будет пройти самостоятельно с аудиогидом.
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