На улицах Томска появились «арт-заплатки»

9 мая 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

На минувшей неделе в Томске завершилась установка «арт-заплаток» на тротуарах города в рамках проекта «По следам Макушина».

Как уточняют в Первом музее славянской мифологии, идеи для авторских керамических плиток с рисунком создавали студенты 1 и 3 курсов кафедры «Дизайна» Института искусств и культуры ТГУ под руководством Анастасии Куклиной. Лепили и расписывали «заплатки» керамисты из 1-й и 2-й художественных школ, а также Елена Салтан (гончарная мастерская «Салтан») и Анна Маркидонова (авторская керамика «Potter face»).

Созданием и установкой плиток руководил автор идеи «арт-заплаток», иркутский художник Иван Кравченко, который специально для этого прилетел в Томске. Наш город стал третьим после Иркутска и Москвы, где появились подобные предметы уличного искусства.

Всего на тротуарах города были размещены 19 заплаток. Их можно найти около мест, где сохранились или ранее располагались здания учреждений, в открытии которых принимали участие известный сибирский просветитель и книгоиздатель Петр Макушин и его брат Алексей.

Как отмечают в музее, в ближайшее время по ним будет разработан экскурсионный маршрут, который можно будет пройти самостоятельно с аудиогидом.

пер. Батенькова, 7 Фото: Серафима Кузина

пер. Батенкова, 9 Фото: Серафима Кузина

пер. Батенькова, 5 Фото: Серафима Кузина

ул. Набережная реки Ушайки, 12 Фото: Серафима Кузина

ул. Набережная реки, 6 Фото: Серафима Кузина

ул. Набережная, 4 Фото: Серафима Кузина

ул. Розы Люксембург, 9 Фото: Серафима Кузина

ул. Обруб, 2 Фото: Серафима Кузина

ул. Загорная, 4 Фото: Серафима Кузина

ул. Шишкова, 18 Фото: Серафима Кузина

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