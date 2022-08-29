Спорт и культура объединились: в Томске появился новый городской маршрут с арт-заплатками

29 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу в Томске стартовал уникальный городской маршрут с арт-заплатками «Спортивная жизнь Томска: от ипподрома до Дворца спорта».

Его участники познакомились с физкультурной историей города, впервые увидели новые арт-заплатки и даже стали свидетелями закладки одной из них. Как проходила экскурсия, подробнее — в нашем материале.

Старт нового «спортивного» маршрута с арт-заплатками.

Экскурсовод — Екатерина Кирсанова Фото: Серафима Кузина

Начальная точка маршрута — ул. Кузнецова, 26. Пока все участники собираются в обозначенном месте, организаторы рассказывают, как появился проект.

— Все началось с экскурсии «По следам Макушина». Тогда Первый музей славянской мифологии вместе с идеологом арт-заплаток для города, иркутским керамистом Иваном Кравченко, рассказал о просветителе, о человеке, который принес в Томск свет, книгу и чтение… Сейчас я вижу, что этот проект очень цепляет, радует; и такое уличное искусство, которое мы дарим городу, сейчас мы дарим его ещё и вместе с замечательными предпринимателями, — отмечает директор Первого музея славянской мифологии Ольга Павлова.

Проект «Спортивная история Томска: от ипподрома до Дворца спорта» разработан Первым музеем славянской мифологии совместно со «Спорт-отелем» (его директор, Юлия Штадельман, инициатор и меценат проекта), Дворцом зрелищ и спорта и экскурсоводом Екатериной Кирсановой. Автор новых плиток — руководитель культурно-образовательного подразделения Первого музея славянской мифологии Софья Кугаевская.

Дом на ул. Кузнецова, 26 выбран стартовой точкой не случайно. Это доходный дом, где раньше сдавались квартиры, а сейчас находится медицинский центр. Здание построено в начале 20 века губернским архитектором Андреем Лангером. Именно с именем этого человека связаны первые две арт-заплатки нового маршрута, на которых изображен самолет.

ул. Кузнецова, 26 Фото: Серафима Кузина

Екатерина Кирсанова рассказывает о томском архитекторе Андрее Лангере Фото: Серафима Кузина

— Лангер был очень яркий человек, он один из первых в Томске начинает покупать разные интересные гаджеты. Его мечта на тот момент — подняться в небо, и надо сказать, что он её осуществил, купив французский самолет Blеriot XI, — первый частный самолет в Сибири, — сообщила участникам Екатерина Кирсанова.

Но прежде, чем покорять небо, самолет необходимо было собрать, и на помощь в этом деле к Лангеру пришли «политехники», потому что они тоже мечтали осваивать небо и профессионально строить самолеты. Так, благодаря общей мечте, уже в 1910–1911 годах в Томске начинает развиваться авиаспорт и авиамоделирование.

Следующая заплатка в виде значка ГТО расположена также на ул. Кузнецова, возле дома, где в 30-е годы прошлого века снимала квартиру Антонина Пирожкова — одна из первых женщин-конструкторов. Это человек несгибаемой воли, доживший до 101 года, в том числе благодаря тому, что всю жизнь занималась спортом и не раз являлась обладателям почетного значка.

Екатерина показывает слушателям фотографию советского значка ГТО Фото: Серафима Кузина

ул. Кузнецова, 31 Фото: Серафима Кузина

Но спортом в Томске занимались не только поодиночке, но и целыми трудовыми коллективами. Практически на всех предприятиях в СССР были организованы спортивные добровольные общества, за счет членских взносов которых строились собственные стадионы, летние лагеря и работали секции для взрослых и детей. Такие спортивные общества назывались «Труд» или «Трудовые резервы». В Томске они тоже были и активно развивались, поэтому возле здания электролампового завода есть две арт-заплатки, посвященных этой теме.

ул. Белинского, 47 Фото: Серафима Кузина

Кроме физических упражнений, в заботе о здоровье не менее важна лечебная физкультура. Основоположником физического воспитания в Томске является несравненный физиотерапевт Владислав Пирусский. Ещё в конце 19 века он открыл первые спортивные объединения, считая, что без здорового поколения не будет здоровой экономики.

На деньги купцов, меценатов и предпринимателей в Томске появился профессиональный манеж, санатории на озере Шира, а позднее и на озере Карачи. Доктор Пирусский утверждал, что лечить нужно обливанием, бегом, плаванием и трудотерапией. Именно благодаря этому человеку в Томске начинает активно развиваться массовый спорт, и в память о его достижениях рядом со зданием санатория-профилактория ТПУ заложена ещё одна арт-заплатка, с тремя буквами «ЛФК».

ул. Усова, 13в Фото: Серафима Кузина

Участники «спортивного» маршрута Фото: Серафима Кузина

Многим слушателям экскурсии больше всего запомнилась арт-заплатка «след Белова». Действительно, история человека, которому она посвящена, восхищает.

— Сергей Белов переехал в Томск вместе с родителями в 40-х годах, закончил восьмую школу и свои первые достижения в спорте совершил, еще будучи учеником 11-го класса, в составе баскетбольной команды «Политехник» Томского технологического института (сейчас ТПУ). Мы решили, что раз Белов и начало его спортивной карьеры связаны с Политехом, то пусть найденный случайно отпечаток подошвы будет следом Белова, — рассказала Екатерина Кирсанова.

ул. Вершинина, 48 Фото: Серафима Кузина

Совсем рядом с заплаткой «след Белова» находится еще одна, посвященная теме футбола. Футбол появился в России ещё в конце 19 века и практически мгновенно завоевал зрительскую любовь. В 50-е годы прошлого века эта игра становится массовым явлением, в нее играют не только профессиональные футболисты на огромных стадионах, но и простые дворовые мальчишки. Сейчас футбол не теряет своей значимости и все так же любим и как дворовая игра, и как профессиональный спорт.

ул. Вершинина, 48 Фото: Серафима Кузина

В аллее, напротив ТЦ «Смайл city», нам встречается арт-заплатка с велосипедами. Оказывается, раньше это место было притягательно для велосипедистов. Для нашего времени это тоже вполне актуально, только к велосипедам присоединились еще и самокаты.

ул. Учебная, 48б Фото: Серафима Кузина

Финальной точкой нашего маршрута стал Дворец зрелищ и спорта. До 6о-х годов 20 века здесь находился томский ипподром, где проходили зрелищные скачки и первые авиашоу, а после — был построен крытый каток с искусственным льдом.

Связав прошлое и настоящее этого места, все участники стали свидетелями закладки новых арт-заплаток. Одна из них, с изображением коньков, расположена возле Дворца; другая, с изображением лошади, — возле «Спорт-отеля».

Закладка новой арт-заплатки возле Дворца зрелищ и спорта (ул. Красноармейская, 126) Фото: Серафима Кузина

Инициатор маршрута Юлия Штадельман устанавливает новую арт-заплатку

возле «Спорт-отеля» (ул. Красноармейская, 124) Фото: Серафима Кузина

— Благодаря этому проекту каждый сможет узнать спортивную историю Томска, то, с чего начинались наши сегодняшние победы. Мы хотели продолжить проект об истории Томска в арт-заплатках, показывая своим примером, что история может быть красивой, интересной и — самое главное — доступной каждому, — сообщила Юлия Штадельман, директор «Спорт-отеля» и инициатор маршрута.

На фото Ольга Павлова (слева) и автор заплаток София Кугаевская Фото: Серафима Кузина

По словам организаторов, по новому городскому маршруту помогут пройти не только «плиточки». В дальнейшем авторы планируют подготовить аудиогид. Чтобы его прослушать, достаточно будет навести камеру телефона на небольшой QR-код рядом с арт-заплаткой.

Напомним, что это уже третий подобный маршрут по Томску. Ранее в рамках проекта «По следам Макушина» на тротуарах города были размещены 19 арт-заплаток, изготовленных томскими керамистами. Летом этого года идея получил продолжение. Новые арт-заплатки появились на Обрубе, 8, возле дома, где располагалась кондитерская фабрика купца Ивана Тихонова и у доходного дома купца Деева в переулке Батенькова, 3.

Текст: Алёна Попова

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».