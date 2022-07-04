Кондитерская история: в Томске появились новые арт-заплатки на Обрубе

4 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Новые арт-заплатки появились в Томске возле здания на Обрубе, 8. Когда-то в этом доме располагалась кондитерская фабрика купца Ивана Тихонова.

Теперь об истории места будут напоминать яркие плитки из керамики. А вскоре горожане смогут попробовать и десерт, воссозданный по архивным дореволюционным рецептам.

Исторический центр Томска. Улица Обруб Фото: Серафима Кузина

Арт-заплатки, авторские керамические плитки с рисунками, «инкрустированные» в дефекты тротуаров, начали появляться в Томске весной. Он стал третьим городом в России после Иркутска и Москвы, где была реализована эта идея. «Латать дыры» арт-объектами придумал художник-керамист из Иркутска Иван Кравченко. В Томске проектом заинтересовался Первый музей славянской мифологии.

В результате, был придуман проект «По следам Макушина», в рамках которого на тротуарах города были размещены 19 арт-заплаток, изготовленных томскими керамистами. Их можно найти около мест, где сохранились или ранее располагались здания учреждений, в открытии которых принимали участие известный сибирский просветитель и книгоиздатель Петр Макушин и его брат Алексей.

Сейчас проект получил развитие: новые арт-заплатки продолжают рассказывать о томской истории, теперь — кондитерской.

Здание №8 на ул. Обруб. Сейчас в нем расположен Томский районный суд Фото: Серафима Кузина

Первые плиточки возле возле здания на Обрубе, 8 установила руководитель культурно-образовательного подразделения Первого музея славянской мифологии Софья Кугаевская.

Софья Кугаевская Фото: Серафима Кузина

Закладка арт-заплаток на Обрубе Фото: Серафима Кузина

Они стилизованы под жестяные банки, в которых когда-то конфетная фабрика Тихонова продавала свои монпансье.

— Это здание в 1880-х годах построил известный купец Иван Георгиевич Тихонов. Сначала дом на Обрубе, 8 был доходным, сдавался в аренду. Кондитерское производство Тихонов открыл в 1895 году. На фабрике работало всего 20-25 мастеров. Уже за первый год им удалось произвести 7 тысяч пудов конфет! Это примерно 115 тысяч килограммов, сумасшедшие цифры! Выручка составила порядка 40 тысяч рублей, что в те годы было очень солидными деньгами, — рассказывает экскурсовод Дарья Павлова.

Дарья Павлова Фото: Серафима Кузина

В здании располагалась не только фабрика — на первом этаже был винно-бакалейный магазин и прилавок, где продавали сладости — варенье, пастилу, мармелад, монпансье и другие конфеты. Томичи очень любили лакомства от кондитерской фабрики Тихонова и часто их покупали. Ассортимент был широким, качество — высоким.

Установка арт-заплаток Фото: Серафима Кузина

Тихонов часто выставлял свои сладости на конкурсы, ярмарки:

— В Нижнем Новгороде, например, он представил сахарный макет Троицкого собора, который тогда строился в Томске, — рассказывает Дарья Павлова. — В 1903 году товары фабрики Тихонова взяли гран-при в Лондоне, спустя год получили две золотые медали в мировых столицах, в Брюсселе и Париже. Много внимания уделяли и упаковке: бумажные обертки производили методом хромолитографии. Это цветная литография, каждый узор накладывался отдельно, при помощи жестяных пластин разного цвета. В ходу также была жестяная тара. На арт-заплатках изображен декор с жестяной коробки Тихонова, в какой продавали монпансье.

Арт-заплатки Фото: Серафима Кузина

Идею с «конфетной» темой поддержала томская кондитерская TORTA:

— Когда мы увидели первые арт-заплатки, то подумали, что хотим поучаствовать в этом проекте, — говорит Дарья Абдрашитова, директор по маркетингу сети кондитерских TORTA. — Оля Павлова, директор Музея славянской мифологи, предложила нам обратиться к сладкой истории Томска. Оказалось, в этом районе было четыре разные кондитерские! Поэтому мы продолжим закладывать арт-заплатки и рассказывать о других предприятиях, где производили сладости. А еще TORTA совместно с музеем решили восстановить десерт, который делался в XIX веке: найти в архивах рецепт, сделать для него упаковку в стиле того времени, чтобы гости могли узнавать томскую историю еще и таким образом. Хочется гордиться нашим прошлым!

Дарья Абдрашитова Фото: Серафима Кузина

Изысканиями в архивах будет заниматься музей. Нужно найти и рецептуру, и подробности об упаковки. Конечно, надо понимать — в позапрошлом веке кондитеры работали с совсем другим сырьем:

— Это челлендж для нашего шеф-кондитера, — признается Дарья Абдрашитова. — Когда он услышал от меня эту идею, то сказал: «Даша, ты что, сумасшедшая?! Тогда мука была другая, сахар…». Впрочем, попробовать на вкус десерт «точно из XIX века» мы в любом случае не сможем. Поэтому будем экспериментировать.

У бывшей фабрики Тихонова Фото: Серафима Кузина

На разработку томского ретро-десерта понадобится время. Но арт-заплатки возле кондитерской Тихонова уже стали частью прогулок по городу:

— Кондитерская Тихонова располагалась на Обрубе — дорогой для своего времени улице. Все истории доходных домов здесь переплетаются воедино. А такие проекты, как арт-заплатки, вносят разнообразие в экскурсионные маршруты, — считает Дарья Павлова. — Когда мы гуляем по какой-то улице, у нас есть определенная четко проработанная тема. И очень приятно дополнить маршрут интересными деталями и подробностями. Когда в городе есть подобные инициативы, это прекрасно влияет на его имидж, отношение гостей. Они понимают, что здесь есть талантливые и креативные ребята, которым важны город и его история.

Команда проекта и журналисты у бывшей фабрики Тихонова Фото: Серафима Кузина

Участники проекта уверены — такие небольшие объекты удачно подсвечивают историю Томска. А горожане и туристы с удовольствием ищут уже установленные арт-заплатки и ждут новых.

Текст: Мария Симонова

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