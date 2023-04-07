Томские арт-заплатки перебираются на стены

7 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: Первый музей славянской мифологии

В Томске началась ревизия арт-заплаток после зимнего сезона. Большая их часть разрушена, но некоторые вновь вернулись на улицы, но теперь уже на стены.

«Плиточки к маршруту „По следам Петра Макушина“ расположились на стенах зданий неподалёку от разрушенных заплаток», — отмечают в Первом музее славянском мифологии, добавляя, что на фасадах зданий им легче переносить суровую сибирские погодные условия.



Новенькие «настенные» заплатки можно найти рядом с домом на ул. Гагарина, 3. Организаторы уточнили «Томскому Обзору», что ревизия декоративных элементов, а вместе с тем и их восстановление, продолжатся. Планируется реконструировать все разрушенные плитки.

Все городские маршруты с арт-заплатками можно найти здесь.

Напомним, идеологом проекта #заплатки_для_города является художник-керамист из Иркутска Иван Кравченко. В Томске реализацией идеи заинтересовался Первый музей славянской мифологии, запустив проект «По следам Макушина». В его рамках на тротуарах города были размещены 19 арт-заплаток, изготовленных учениками 1-й и 2-й художественных школ и двумя томскими керамистами — Елена Салтан и Анна Маркидонова.

Позднее проект получил развитие. В июле 2022 года на Обрубе, 8, где раньше располагалась кондитерская фабрика купца Ивана Тихонова, участники задумки установили новые плиточки, посвященные кондитерской истории Томска. Позже был реализованы городские маршруты с арт-заплатками «Спортивная жизнь Томска: от ипподрома до Дворца спорта» и «История Томска на кирпичных клеймах».

Фото: Первый музей славянской мифологии

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