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Представители «Зеленой улицы и МЧС встретились в администрации Томска

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В администрации Томска прошла встреча арендаторов пространства «Зеленая улица» и представителей регионального ГУ МЧС.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, предприниматели рассказали о тех нарушениях, которые уже исправлены или находятся в стадии исправления. Вместе с тем, попросили разъяснения по некоторым пунктам у надзорных органов. На вопросы ответил замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Томской области Роман Гельмес. Также он отметил, что управление готово в рамках компетенций и с соблюдением законодательства оказать всю необходимую помощь арендаторам.

«Площадка мэрии всегда открыта для продолжения диалога и совместной работы над устранением нарушений. Главная задача всех сторон — создать условия для скорейшего возобновления работы пространства с соблюдением всех норм безопасности для посетителей», — отметил Михаил Ратнер.

Напомним, 2 марта в Томске по иску городской администрации было закрыто помещение, в котором располагается пространство для проведения мероприятий «Зеленая улица». Нарушения касались требований пожарной безопасности, которые «создают угрозу жизни и здоровью граждан». Между тем, в городской администрации уточнили, что обращение в суд с иском к владельцам «Зеленой улицы» было обусловлено представлением городской прокуратуры.

В минувший понедельник, 6 марта, и.о. мэра города встретился с основателями и арендаторами «Зеленой улицы». Тогда он отметил, что администрация поможет организовать взаимодействие надзорных органов и предпринимателей.

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