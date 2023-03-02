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В Томске временно закрыли «Зеленую улицу»

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В Томске по иску городской администрации закрыто помещение, в котором располагается пространство для проведения мероприятий «Зеленая улица», сообщает пресс-служба регионального Управления федеральной службы судебных приставов.

«Ссылаясь на документы надзорных органов, мэрия требует привести помещения в первоначальное состояние. По мнению истца, при профилировании производственных площадей в общественное заведение были нарушены нормы и правила, что может привести к непоправимым последствиям», — говорится в сообщении.

Уточняется, что нарушения касаются требований пожарной безопасности, которые «создают угрозу жизни и здоровью граждан».

Суд, рассмотрев иск, принял решение приостановить эксплуатацию помещений в здании по пр. Кирова, 5 стр. 12 со стороны ул. Усова. Под запрет попал ряд кафе, объединенных пространством для проведения мероприятий «Зеленая улица». Приехавшие на место приставы привели приговор в исполнение. Сотрудники кафе прекратили прием посетителей и по громкой связи попросили гостей покинуть здание. Через несколько часов, поздно вечером 1 марта все двери, включая главный вход, были опечатаны.

В сообщении уточняется, что арендаторам будет предоставлена возможность вывезти оборудование и другие вещи после поступления соответствующего заявления приставам от собственников.

Пространство «Зеленая улица» начало работу в феврале 2020-го на территории бывшего Томского электролампового завода со стороны ул. Усова. В этом же здании осенью текущего года должен был открыться гастрохолл «Лампочка».

Фото: УФССП по Томской области

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