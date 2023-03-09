И.о. мэра Томска встретился с основателями и арендаторами «Зеленой улицы»

9 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В понедельник, 6 марта, и.о. мэра Томска Михаил Ратнер встретился основателями и арендаторами пространства «Зеленая улица», которое было закрыто в связи с выявленными нарушениями. Вместе они обсудили пути решения сложившейся ситуации.

Как сообщает пресс-служба мэрии, арендаторы отметили, что часть выявленных нарушений уже устранена. В пространстве демонтировали деревянный козыре и элементы декора внутри помещений, которые вызывали нарекания у проверяющих. Также в «Зеленой улице» готовы возобновить работу без открытия второго этажа, который в результате проверок был признан небезопасным. Участники встречи попросили Михаила Ратнера посодействовать в организации диалога с представителями надзорных органов.

«Процесс по этому объекту длится не первый год, и администрация города никогда не ставила себе цель — добиться закрытия заведения. Однако мы не могли не отреагировать на предписание прокуратуры, основанном на результатах проверки МЧС. К этому надо относиться серьезно. Все мы помним такие ужасные трагедии, как в „Хромой лошади“, где погибло много людей. Поэтому надо исправлять нарушения, так как безопасность посетителей прежде всего. Это место любимо томичами, однозначно, необходимо сделать все, чтобы его сохранить», — отметил Михаил Ратнер.

По его словам, мэрия поможет организовать взаимодействие предпринимателей с экспертами МЧС, чтобы оперативно привести помещения в соответствие с требованиями пожарных.

«Все, что в силах администрации, мы сделаем. Надо всем вместе постараться как можно быстрее заведение открыть, законно и безопасно для посетителей», — сказал Михаил Ратнер.

Он также добавил, что в Томске это заведение не единственное, по которому прокуратура направила в мэрию представление. Задача предпринимателей и в остальных случаях оперативно устранить нарушения, мэрия готова по мере возможности помочь в этом.

Напомним, 2 марта в Томске по иску городской администрации было закрыто помещение, в котором располагается пространство для проведения мероприятий «Зеленая улица». Нарушения касались требований пожарной безопасности, которые «создают угрозу жизни и здоровью граждан». Между тем, в городской администрации уточнили, что обращение в суд с иском к владельцам «Зеленой улицы» было обусловлено представлением городской прокуратуры.

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