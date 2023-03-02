Мэрия Томска была вынуждена подать в суд на «Зеленую улицу» из-за представления прокуратуры

2 марта 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Власти Томска обратились в суд с иском к владельцам пространства для проведения мероприятий «Зеленая улица» из-за представления городской прокуратуры, сообщает пресс-служба мэрии.

«Ситуация с самовольной пристройкой к зданию по пр. Кирова, 5, стр. 12 (ул. Усова, 6) уже очень давняя. При возведении пристройки и реконструкции помещений в здании собственниками были нарушены ряд градостроительных и строительных норм и правил, требования пожарной безопасности, которые, в том числе, создают угрозу жизни и здоровью граждан. Судебные разбирательства в отношении этого объекта ведутся с 2015 года, однако, на протяжении всего этого времени добиться от предпринимателей устранения выявленных нарушений без ограничения деятельности расположенных там заведений не удалось», — приводит слова заместителя мэра по архитектуре и строительству Алексея Макарова пресс-служба городской администрации.

По его словам, в феврале 2023 года прокуратура Томска внесла в адрес администрации города представление, потребовав принять конкретные меры в отношении небезопасного в эксплуатации объекта. Кроме того, в надзорный орган подчеркивал «безынициативность», «пассивность позиции» и «бездействие» муниципалитета.

«Так как у органов администрации есть обязанности выходить с подобными исками в суд, мы были вынуждены это сделать», — отметил Алексей Макаров.

Согласно данным определения Арбитражного суда, среди нарушений — строительство антресоли для предприятия питания, в связи с чем был изменен класс функциональной пожарной опасности здания. Уточняется, что возведенная пристройка не соответствует рабочей документации: у нее отсутствует лестничная клетка между осями 6-7, в её стене выполнено устройство дверного проема, в стене, разделяющей возведенную пристройку и существующее здание, обустроены открытые проемы с лестницами, изменены отметки полов пристройки.

Кроме того, при выездной проверке ГУ МЧС, выяснилось, что в отношении объекта не разработана и не представлена декларация пожарной безопасности, проведены изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, пожарная сигнализация смонтирована и эксплуатируется без проектной документации, отделка внешних поверхностей наружных стен со стороны ул. Усова выполнена из материалов групп горючести Г4, для обеспечения безопасной эвакуации в здании не предусмотрено аварийное освещение, не предусмотрена система противодымной вентиляции, а также присутствуют и другие нарушения.

Ранее сообщалось, что в Томске по иску городской администрации было временно закрыто закрыто помещение, в котором располагается пространство для проведения мероприятий «Зеленая улица». Причиной стали выявленные нарушения «норм и правил», которые могли привести к «непоправимым последствиям».

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