На разработку ПСД для капремонта томского ТЮЗа потратят 7 млн рублей

Томский Центр по охране и использованию памятников истории и культуры объявил закупку на разработку проектно-сметной документации (ПСД) на капремонт здания томского Театра юного зрителя. Начальная стоимость тендера составляет более 7 049 900 рублей.

Согласно документам, размещенным на платформе «РТС-Тендер», будущий подрядчик должен закончить ПСД до 25 сентября 2023 года. Она должна включать раздел с предварительными работами, куда входят исходная и разрешительная документация, акт определения влияния видов работ на объект культурного наследия, а также фотографии здания до начала ремонта.

Второй раздел должен быть посвящен комплексным научным исследованиям здания. Также подрядчику нужно разработать эскизный проект с обоснованием используемых решений, проект капремонта здания, а также проектную и сметную документации.

Готовая ПСД должна успешно пройти историко-культурную экспертизу, получить согласование от госоргана, занимающегося охраной объектов культурного наследия, а также быть проверена на достоверность определения сметной стоимости. Приём заявок на участие в закупке заканчивается 2 марта.

Также ранее Томский Центр по охране и использованию памятников истории и культуры объявлял закупку на ведение строительного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту большого зала и крыши здания томского ТЮЗа. Начальная стоимость тендера составляла 875 тыс. рублей. Однако закупка не состоялась.

Напомним, ранее сообщалось, что проектировщики завершили разработку проекта восстановления большого зала и крыши Томского театра юного зрителя, которые пострадали после пожара. ПСД получила заключение историко-культурной экспертизы и достоверности сметной стоимости, а также согласование комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

Помещение Томского театра юного зрителя построено в 1915 году. С середины 1930-х годов здание функционирует как театр, а уже с 1980-го здесь расположился ТЮЗ

Напомним, в феврале 2021 года театр пострадал от пожара. Позже, в октябре 2021 года в ТЮЗе вновь произошло возгорание, в результате которого пострадал один человек.

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