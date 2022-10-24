Ремонт томского ТЮЗа начнется в следующем году

24 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Проектировщики завершили разработку проекта восстановления большого зала и крыши Томского театра юного зрителя, которые пострадали после пожара.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, проектно-сметная документация получила заключение историко-культурной экспертизы и достоверности сметной стоимости, а также согласование комитета по охране объектов культурного наследия Томской области.

«Проектировщики учли высотные отметки и форму кровли, конструктивные элементы перекрытия, архитектурно-художественное оформление зала — все то, что составляет предмет охраны объекта культурного наследия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость ремонта большого зала и крыши театра составляет более 33 млн рублей. Предполагается, что работы стартуют в 2023 году.

Помещение Томского театра юного зрителя построено в 1915 году. С середины 1930-х годов здание функционирует как театр, а уже с 1980-го здесь расположился ТЮЗ.

Напомним, в феврале 2021 года здание театра пострадало от пожара. Позже, в октябре 2021 года произошло в ТЮЗе вновь произошел пожар, в результате которого пострадал один человек.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».