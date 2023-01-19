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Томичей приглашают выбрать столицу Тотального диктанта — 2023

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Вчера, 18 января, на официальном сайте Тотального диктанта началось открытое голосование за статус главной площадки проекта. В этом году в финал прошли четыре города — Калининград, Мурманск, Нижний Тагил и Омск.

Как сообщают организаторы, победитель станет известен 2 февраля 2023 года на традиционной конференции Тотального диктанта. До этого дня любой желающий может проголосовать за понравившийся город, но не чаще одного раза в сутки.

Отмечается, что в полуфинале, прошедшем 8 декабря, приняли участие восемь городов, включая Томск. Команды презентовали свои проекты экспертному жюри, которое и выбрало четыре города-финалиста.

«Несмотря на то, что в этом году Томску не удалось пройти в финал, городская команда акции подготовила прекрасный проект, который получил хорошие отзывы жюри. Совместно с независимым издательством „Макушин медиа“ мы запланировали проведение квеста для горожан, придумали несколько необычных активностей для участников Тотального диктанта. Пока держим интригу, но могу сказать, что 8 апреля на одну из томских площадок диктовать текст приедет прекрасная писательница и литературный обозреватель», ― рассказала координатор Тотального диктанта в Томске Татьяна Гончарова.

Напомним, что Тотальный диктант — 2023 пройдет 8 апреля, его автор Василий Авченко прочитает свой текст на главной площадке проекта. В Томске Тотальный диктант проводится с 2012 года. Дважды (в 2020 и 2021 годах) томская команда становилась финалистом конкурса «Столица Тотального диктанта», а летом 2022 года приняла у себя стратегическую сессию фонда «Тотальный диктант» и провела Сибирскую школу координаторов диктанта, которая собрала организаторов из 12 городов.

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