Стала известна дата проведения Тотального диктанта в 2023 году

4 августа 2022 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина, из архива изданя

Команда штаба Тотального диктанта определила дату проведения акции в следующем году. Написать диктант можно будет восьмого апреля.

Как сообщают организаторы, в новом сезоне акция пройдет в 20-й раз. По уже сложившейся традиции Тотальный диктант состоится как очно, так и в онлайн-формате. Команда также планирует провести трансляцию акции в теле- и радиоэфире.

Участники стратегической сессии, которая прошла в Томске на прошлой неделе, разработали программы мероприятий предстоящего сезона. Так, в сентябре в Ярославле — «Столице Тотального диктанта — 2022» — пройдет Фестиваль грамотности. В его рамках состоится онлайн-марафон и будет объявлен автор текста 2023 года.

«Встреча в рамках стратсессии дает отсчет новому сезону подготовки акции: Филологический совет совместно с автором работает над текстом, готовит программу курсов по подготовке к диктанту, а штаб думает над новыми спецпроектами и обсуждает планы на год. В этот раз мы много обсуждали идеи изменения системы оценок. Мнения членов штаба разошлись, но по итогам обсуждения мы приняли общее решение оставить традиционную систему оценок по пятибалльной шкале», — комментирует руководитель Тотального диктанта Ольга Ребковец.

В сообщении также отмечается, что в 2023 году Тотальный диктант организуется с использованием средств гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного Фондом президентских грантов.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый диктант провели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты зачитывали преподаватели НГУ.

За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона.

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