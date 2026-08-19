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В Томске отметили День географа большим праздником и открытием Географической лавки

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Вчера, 18 августа, в Томске отметили День географа и 181-летие регионального отделения Русского географического общества.

Праздник развернулся у штаб-квартиры РГО на площади Ленина. Здесь работали ярмарка и мастер-классы, показывали технику для путешествий, а одним из главных событий стало открытие Географической лавки с книгами, открытками и другими тематическими сувенирами.

Как прошёл праздник и чем запомнился томичам — смотрите в нашем фоторепортаже.

Фото: Евгения Ярославцева

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