Осенью в Томске начнется строительство нового квартала в районе ул. Водяная

18 августа 2026 / Томский Обзор / Фото: компания «Практика»

Застройщики из компании «Практика» показали архитектурную концепцию нового квартала, который появится на ул. Водяная в рамках проекта комплексного развития территории. Она предполагает благоустройство территории, а также создание социальной и инженерной инфраструктуры, сообщает пресс-служба девелопера.

— При разработке проекта мы стремились создать не только современные жилые дома, но и обустроить удобную среду и инфраструктуру для жизни. Помимо самих домов проект предусматривает тёплый паркинг, благоустроенный двор, общественные пространства, а также коммерческую и социальную инфраструктуру в шаговой доступности. Кроме того, территория расположена рядом с одной из ключевых транспортных магистралей города, — говорится в сообщении.

Рендеры будущего квартала Иллюстрации: девелоперская компания «Практика»

Согласно концепции, в новом квартале построят несколько жилых домов разной этажности, оборудуют подземный паркинг, дворовые пространства без машин и пешеходные маршруты. В проекте также запланирован детский сад.

Предполагается, что строительство начнется в октябре 2026 года. Перед началом работ девелопер расселит два многоквартирных дома — 454,1 квадратного метра аварийного жилья.

Напомним, в октябре 2024 года ООО «СЗ «Практика-К» (Екатеринбург) стало победителем торгов на реорганизацию участка площадью 8,5 тыс. кв. метров в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Ленинском районе Томска. Предполагалось, что соглашение о КРТ будет рассчитано на 10 лет с момента подписания договора. При этом, согласно документации, застройщик также должен подготовить проект строительства детского сада и получить положительное заключение госэкспертизы.

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