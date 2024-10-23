Свердловский девелопер победил в торгах на участок для КРТ на севере Томска

23 октября 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

ООО «СЗ «Практика-К» (Екатеринбург) стало победителем торгов на реорганизацию участка в рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Ленинском районе Томска, сообщается на сайте torgi.gov.

Компания из Екатеринбурга стала победителем, предложив 672 тыс. рублей при начальной цене в 640 тыс. рублей. Помимо «СЗ «Практика-К» участие в аукционе также приняло ООО «Кристалл», аффилированное с ООО «СЗ «Вира», которое возводит ЖК «Войков» в Ленинском районе Томска недалеко от разыгранного на торгах участка.

Как сообщалось, в середине сентября на торги был для КРТ выставлен участок по улице Водяная в Томске. Речь идет о застроенном участке площадью 8,5 тыс. кв. метров, расположенном в микрорайоне Черемошники на севере Томска. В настоящее время на этом участке располагаются два деревянных двухэтажных многоквартирных дома, построенных в середине XX века.

Согласно документации, для реорганизации участка застройщику предстоит снести дома по ул. Водяная, 41 и 41а, которые расположены на участке. Оба дома должны быть снесены до октября 2026 года.

Соглашение о КРТ будет рассчитано на 10 лет с момента подписания договора. При этом, согласно документации, застройщик также должен подготовить проект строительства детского сада и получить положительное заключение госэкспертизы.

ООО «СЗ «Практика-К» входит в ГК «Практика», которая, по данным Единого реестра застройщиков, реализует девять проектов в Екатеринбурге.

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