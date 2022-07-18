В Томске пройдет стратегическая сессия Тотального диктанта

18 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева, из архива издания

На следующей неделе, 28 июля, в Томске стартует стратегическая сессия Тотального диктанта, на которой соберутся организаторы и эксперты культурно-просветительской акции.

Мероприятие будет разделено на две части. В рамках первой пройдет Сибирская школа координаторов Тотального диктанта, на которой для обмена опытом соберутся организаторы акции из разных регионов Сибири, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Тамбова, Владивостока и других городов.

На второй части сессии Штаб и Филологический совет акции начнут работу над текстом Тотального диктанта 2023 года, обсудят ключевые направления развития проекта, запланируют обучающие и просветительские мероприятия следующего сезона. На финальной пресс-конференции будет объявлена дата Тотального диктанта — 2023.

В рамках сессии также состоится научно-популярная лекции председателя Филологического совета Тотального диктанта, главного редактора портала «Грамота.ру», члена Орфографической комиссии РАН Владимира Пахомова «„Волшебник Изумрудного города“ глазами лингвиста». Слушатели смогут узнать, чем интересны имена героев сказки, о чем языковеды попросили бы Гудвина и куда в русской орфографии ведёт дорога, вымощенная желтым кирпичом.

Лекция состоится в четверг, 28 июля в Точке кипения на пр. Ленина, 26. Вход на лекцию свободный, обязательна предварительная регистрация.

Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Первый диктантпровели в 2004 году студенты на гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета. До 2008 года тексты диктовали преподаватели НГУ. За 15 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», расположенный в Новосибирске, а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2022 году событие охватило более 30 стран, объединив более 780 тысяч человек очно, онлайн и в трансляции онлайн-марафона В 2023 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Подробнее о проекте — на сайте totaldict.ru.

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