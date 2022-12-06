Ледовые фигуры мастеров «Хрустального Томска» вновь украсят город

6 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В этом году на площади Ново-Соборной вновь пройдет традиционный фестиваль ледовых скульптур «Хрустальный Томск». Об этом на прошедшем сегодня, 6 декабря, собрании городской думы сообщил заммэра по социальной политике Константин Чубенко.

«В этом году мы приняли решение сохранить возможность украшения площади фестивальными ледовыми скульптурами. Единственное, мы пригласили только томских и северских мастеров, а также ряд специалистов из Сибирского федерального округа», — отметил Константин Чубенко, добавив, что в этом году мероприятие будет организовано «скромнее» в плане расходования средств.

Предполагается, что мастера выполнят 10 фигур в концепции «Символы России». Их открытие состоится одновременно с зажжением главной городской ёлки 17 декабря.

По словам Чубенко, на площади Ново-Соборной будут размещены световые деревья, гирлянды, горки, чаши, лабиринт и другие элементы. На протяжении всех новогодних каникул — с 31 декабря по 7 января, здесь будут проводиться различные мероприятия в рамках традиционного фестиваля «Зимние забавы». В их организации примут участие городские учреждения дополнительного образования. В частности, томичей ждут показательные выступления фигуристов и хоккеистов.

«В традиционном формате, как у нас это и было, мы это сохраняем», — отметил Константин Чубенко.

Ранее сообщалось, что в этом году в Томске на пл. Ново-Соборная будет установлена новая ель. Рядом с ней разместятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, светодиодная фигура «2023», вдоль аллей площади будут установлены «Сакуры», «Шары» и другие светодиодные фигуры.

Также сообщалось, что включение новогодней уличной иллюминации в Томске запланировано на вечер 9 декабря. По словам Константина Чубенко, будут украшены пр. Ленина, пр. Мира, пр. Кирова, ул. Смирнова, пр. Комсомольский, ул. Дальне-Ключевская, ул. 79 Гвардейской дивизии, Пушкинская развязка, Московский тракт, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Мокрушина, ул. 1-я рабочая, ул. Рабочая, пр. Фрунзе, Губернаторский квартал, ул. Социалистическая, Шегарский тракт.

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