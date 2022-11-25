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Через две недели в Томске включат праздничную иллюминацию

Новый год ❄, Томские новости, новый год дед мороз праздники иллюминация зажгли елку включили подсветку Через две недели в Томске включат праздничную иллюминацию

Включение новогодней уличной иллюминации в Томске запланировано на вечер 9 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

В этом году улицы город украсят 90 световых перетяг, около 600 декоративных консолей и 9 светодиодных фонтанов. Сейчас рабочие занимаются заменой вышедших из строя элементов светового оборудования.

Ранее сообщалось, что в этом году на площади Ново-Соборной в Томске будет установлена новая ель. Кроме того, все ледовые городки в районах Томска начнут свою работу 17 декабря.

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