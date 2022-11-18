В этом году в Томске на Ново-Соборной установят новую ель

18 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Сергей Стёпин

Новая 24-метровая ель будет установлена в этом году на Ново-Соборной площади в Томске. Иллюминацию на ней зажгут традиционно в середине декабря. Тогда же в городе заработают ледовые городки.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, новая ель станет подарком горожанам к празднику от «Газпром трансгаз Томск». Рядом с ней разместятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки, светодиодная фигура «2023», вдоль аллей площади будут установлены «Сакуры», «Шары» и другие светодиодные фигуры. Ледовый городок будет состоять из большой трехскатной и малой горок и лабиринта, выполненных в тематике русских народных сказок.

Возле СФТИ традиционно зажжется «Звездное небо», под которым будет функционировать каток. За памятником Святой Татьяне аллею украсит «Снежное небо». Лучшие мастера фестивалей «Хрустальный Томск» прошлых лет представят для украшения Новособорной площади десять новых скульптур в тематике «Символы русской культуры».

Еще одна ель в Советском районе будет установлена напротив «1000 мелочей».

В Кировском районе традиционно организуют ледовый каток на ул. Красноармейской, 122. Он будет оформлен в стиле сказки «Золушка». На территории сквера до середины декабря будет установлена новогодняя ель, появятся светодиодные фонтан и сакуры, ледяные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, персонажей сказки, а также две горки и лабиринт.

В Октябрьском районе будут организованы два ледовых городка — на Белом озере и возле «Авангарда». Первый украсит ель, светодиодные «Балерины», «Дамы» и «Шары», будет построена горка. Гладь озера займет каток, в центре которого установят фигуры лебедей. Возле «Авангарда» будет установлена ель и начнет работу каток. Еще две ели в районе будут радовать томичей в пос. Светлый и мкр. Спичфабрика.

В Ленинском районе традиционно организуют городки возле лицея №7 и на пр. Ленина, 217. Здесь появятся новогодние ели, ледовые горки, скульптуры главных новогодних персонажей и иллюминация.

Предполагается, что все ледовые городки города должны начать свою работу к середине декабря. Кроме того рядом с ними будут оборудованы места общественного питания. Соответствующее поручение дал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

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