Завтра в думе Томска пройдут публичные слушания, посвященные решению вопроса сохранения прямых выборов мэра

14 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Завтра, 15 ноября, в Думе города Томска пройдут публичные слушания по проекту решения парламента о внесении изменений в городской устав. Главной темой обсуждения станет отмена или сохранение прямых выборов мэра города.

Принять участие в мероприятие смогут все горожане.

Напомним, ранее группа депутатов Законодательной думы Томской области (ЗДТО) внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. С подобной просьбой к парламентариями обратились Томская городская общественная организация ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз работодателей Томской области и Федерация профсоюзных организаций региона.

Между тем часть депутатов гордумы подписали коллективное обращение к председателю Чингису Акатаеву с целью проведения 27 октября внеочередного собрания, чтобы назначить дату досрочных выборов.

Позже, на заседании облдумы парламентарии большинством голосов поддержали введение нового порядка избрания главы города. Согласно ему назначать главу региона будет конкурсная комиссия.

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