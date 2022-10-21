Томск может лишиться прямых выборов мэра

21 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Группа депутатов Законодательной думы Томской области (ЗДТО) внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента с с заседания думского комитета.

«Поступили обращения от общественных организаций с просьбой рассмотреть вопрос и выступить с законодательной инициативой по изменению модели избрания главы Томска в современных условиях. (...) Группа депутатов внесла законодательную инициативу о внесении изменений в ст.2 закона Томской области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области», — сказала председатель облдумы Оксана Козловская.

По ее словам, с просьбой к депутатам обратились Томская городская общественная организация ветеранов войны, труда вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз работодателей Томской области и Федерация профсоюзных организаций Томской области.

Козловская отметила, что законопроект внесен в связи с указом президента, согласно которому режим базовой готовности вводится и в Томской области, поэтому «сложившаяся ситуация требует принятия оперативных, выверенных решений с участием всех уровней публичной власти».

Она напомнила, что есть три варианта избрания главы муниципального образования, но большинство субъектов РФ идут по пути конкурсных процедур.

«Такая же процедура действует с 2018 года и в Томской области во всех муниципальных образованиях, кроме Томска. Предлагаемые проектом закона изменения учитывают сложившийся опыт и других субъектов РФ. За это время данная модель показала свою жизнеспособность и эффективность. Комитет ЗДТО обратился в гордуму с просьбой изложить свою позицию. Большинство депутатов комитета гордумы инициативу поддержали», — сказала спикер облдумы.

Она также сообщила, что общественные организации, обратившиеся к депутатам, предлагают направить предусмотренные на выборы мэра Томска бюджетные 30 млн рублей «на решение наиболее острых городских проблем, в том числе на оказание помощи семьям мобилизованных».

В итоге члены комитета облдумы по законодательству, государственному устройству и безопасности проголосовали за рассмотрение данного законопроекта на ближайшем собрании парламента в двух окончательных чтениях.

Ближайшее собрание томской облдумы состоится 27 октября.

Как сообщалось, в 2020 году депутат облдумы Игорь Чернышев внес в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. Тогда профильный комитет облдумы, администрация региона и депутаты думы Томска инициативу не поддержали.

Нынешний мэр Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Таким образом он вступил в силу. Решение о досрочном прекращении полномочий Кляйна должна принимать гордума.

В настоящее время прямые выборы мэров среди региональных центров остались в Абакане, Анадыре, Кемерово, Новосибирске, Хабаровске, Якутске и Томске, Улан-Удэ.

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