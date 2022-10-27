Депутаты томской облдумы проголосовали против прямых выборов мэра Томска

27 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян, из архива издания

Депутаты Законодательной Думы Томской области проголосовали против сохранения прямых выборов мэра. Соответствующее решение они приняли на прошедшем сегодня, 27 октября, заседании.

Депутаты отметили, что должность мэра — в первую очередь хозяйственная, и только потом политическая. Парламентарии также уточняли, что «городу нужен хозяин», призывали к наделению губернатора полномочиями по назначению и отстранению градоначальника.

В итоге за отмену прямых выборов проголосовали 34 парламентария. 4 выступили против, 2 воздержались. В соответствии с новым порядком избрания мэра, градоначальник будет назначаться решением конкурсной комиссии.

Ранее с инициативой об отмене прямых выборов мэра обратились Томская городская общественная организация ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Союз работодателей Томской области и Федерация профсоюзных организаций Томской области. Они предлагают направить предусмотренные на выборы мэра Томска бюджетные 30 млн рублей на решение наиболее острых городских проблем, в том числе на оказание помощи семьям мобилизованных.

Также спикер облдумы Оксана Козловская отметила, что законопроект внесен в связи с указом президента, согласно которому режим базовой готовности вводится и в Томской области.

Члены комитета облдумы по законодательству, государственному устройству и безопасности проголосовали за рассмотрение данного законопроекта на ближайшем собрании парламента в двух окончательных чтениях.

Позже 13 депутатов городской думы подписали коллективное обращение к председателю Чингису Акатаеву с целью проведения 27 октября внеочередного собрания, чтобы назначить дату досрочных выборов градоначальника.

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