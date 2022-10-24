Часть депутатов томской гордумы надеются сохранить прямые выборы мэра

24 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Группа из 13 парламентариев думы Томска подписали коллективное обращение к председателю Чингису Акатаеву с целью проведения 27 октября внеочередного собрания. Об этом в своём телеграм-канале сообщила депутат Инга Первушина.

Свои подписи под обращением поставили И.В. Первушина, К.Н. Ушаков, А.В. Белоусова, Д.Л. Аветян, Д.А. Ярмош, М.В. Забелин, И.А. Лютаев, Е.Н. Каверзин, Е.М. Лукьянчук, В.В. Еремин, А.С. Канарев, А.Л. Фатеев, И. Андреев.

«На нем [собрании] сможем назначить дату досрочных выборов мэра, — сообщила Первушина. — Теперь выборы градоначальника зависят от собрания в четверг».

Как пишет агентство "Интерфакс-Сибирь", в этот же день, 27 октября, пройдёт собрание Законодательной думы Томской области, на котором, как ожидается, будут внесены поправки в региональное законодательство, предполагающие переход от прямых выборов мэра Томска к конкурсной процедуре. Таким образом депутаты гордумы попытаются опередить своих областных коллег и сохранить прямые выборы, назначив их дату.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Законодательной Думы Томской области внесла в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска.

Как сообщалось, в 2020 году депутат облдумы Игорь Чернышев внес в региональный парламент законопроект, который предполагает отмену прямых выборов мэра Томска. Тогда профильный комитет облдумы, администрация региона и депутаты думы Томска инициативу не поддержали.

Нынешний мэр Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями. По первому уголовному делу срок заключения истек, но суд оставил в силе обвинительный приговор первой инстанции. Таким образом он вступил в силу. Решение о досрочном прекращении полномочий Кляйна должна принимать гордума.

В настоящее время прямые выборы мэров среди региональных центров остались в Абакане, Анадыре, Кемерово, Новосибирске, Хабаровске, Якутске и Томске, Улан-Удэ.

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